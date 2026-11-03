PP y Vox rechazan cambiar por la huelga el pleno de Les Corts, al que los diputados de Compromís no acudirán

Diputados de PP y Vox en la junta de síndics de Les Corts - José Cuéllar / CORTS

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han rechazado la petición de Compromís de cambiar de fecha el pleno de Les Corts del próximo miércoles 11 por la convocatoria de huelga general a nivel estatal. El PSPV ha mostrado su apoyo tanto a la huelga como a la propuesta de Compromís, aunque asistirá al pleno a diferencia de los diputados de la coalición valencianista.

Así lo han trasladado los cuatro grupos en rueda de prensa tras la junta de síndics. El pleno se había fijado para los próximos 11 y 12 de noviembre antes de la convocatoria de huelga por parte de los sindicatos mayoritarios por el derecho a la vivienda.

Desde el PP, Nando Pastor ha criticado que “parece de chiste” que la huelga “no se haya convocado contra el Gobierno”, cuando ha afirmado que “en España necesitamos menos relatos por parte de la izquierda y mucha más gestión para solucionar los problemas de los españoles”, sobre todo tras el accidente ferroviario de Urda.

Además, ha señalado que “venimos de un apagón que nadie ha explicado, del accidente de Adamuz que tampoco nadie ha explicado, de la invasión de Ceuta y de Urda”. Y todo ello, ha denunciado, con “un presidente [Pedro Sánchez] que no puede pisar la calle si no es con un ejército de policías nacionales, y eso no es normal”, con “un sinfín de corrupción” y tras una legislatura sin nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El síndic ‘popular’ también ha reprochado a Compromís que no quiera que en el próximo pleno se debata su enmienda a la totalidad a la Ley del Suelo del Consell, algo que a su parecer se debe a que sus diputados “van a ir a la huelga”.

Por parte de Vox, José Mª Llanos ha coincidido en criticar que la huelga se convoque por parte de “los sindicatos verticales de la izquierda contra la oposición y no contra el Gobierno” y en acusar a Compromís de querer “hacerse la foto” el miércoles 11 en la calle en lugar de acudir al próximo pleno y debatir su enmienda a la totalidad.

VOX DICE QUE LOS DIPUTADOS "NO TIENEN DERECHO A HUELGA"

Según ha argumentado, a los diputados “no se les aplica el Estatuto de los Trabajadores”, con lo que “no tienen derecho a la huelga”, mientras los trabajadores de Les Corts sí “y por eso se respetarán los servicios mínimos” el próximo miércoles en el parlamento valenciano. “En todo caso, si los diputados no asistieran a su puesto de trabajo, supongo que hay unas consecuencias económicas”, ha añadido.

Llanos también ha avanzado que su grupo defenderá en el próximo pleno una proposición no de ley (PNL) sobre la necesidad de auditorías sobre los presupuestos de las infraestructuras ferroviarias y la solicitud de cese del ministro Óscar Puente, una petición que ya realizaron a principios de año tras el accidente de Adamuz.

Entre los grupos de izquierda, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha subrayado que su grupo apoya la huelga “sin fisuras” y por eso estaban de acuerdo en cambiar de fecha el pleno. Ahora bien, considera que sus diputados tienen “la obligación de llevar al parlamento la voz de la gente que saldrá a las calles a manifestarse” y por eso no secundarán la huelga.

“No vamos a permitir que ese espacio se lo queden PP y Vox y sus políticas de la motosierra”, ha esgrimido el también número 4 del PSOE por Valencia en las elecciones generales del 29 de noviembre.

PSPV RECHAZA VALORAR SI DEBE DIMITIR PUENTE

Al ser preguntado por la petición de Vox de que dimita Puente, Muñoz se ha limitado a decir: “Eso está ampliamente contestado y no voy a incidir” en ello.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha criticado que no se haya aceptado su propuesta de cambiar el pleno cuando es algo que “no es inusual”, ya que se hizo tanto el mes pasado como se hará antes de Navidad. Ha avanzado que los diputados de su grupo, “como no puede ser de otra manera”, secundarán una huelga que consideran “absolutamente justa” y por eso renunciarán a sus retribuciones de ese día.

En esta línea, ha explicado que Compromís ha solicitado que no se establezcan servicios mínimos en Les Corts “para que los trabajadores puedan cumplir con su derecho constitucional a hacer huelga”.

Baldoví también ha reprochado a PP y Vox que quisieran debatir las enmiendas a la Ley del Suelo “justamente el día de una huelga general por la vivienda”. “Y no se lo hemos permitido”, ha recalcado, para señalar que se debe a que su enmienda a la totalidad todavía no estaba publicada en el Boletín de Les Corts.

Como portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro ha rebatido los argumentos de Vox, ya que aunque ha indicado que los diputados no están sujetos al Estatuto de los Trabajadores, “aquí estamos hablando de lo que dice la Constitución”. “Y yo me sumo a esa huelga para que este país se pare, para poner mi granito de arena como cualquier ciudadano”, ha reivindicado.