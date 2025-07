PP y Vox rechazan convocar la Diputación Permanente para abordar la seguridad del metro o la prevención de incendios

“Las averías no las solucionan los políticos, sino los técnicos”, justifica el PP, mientras la izquierda exige explicaciones a los consellers

PP y Vox han rechazado en la junta de síndics de Les Corts convocar la Diputación Permanente en verano para que comparezcan los consellers de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, y Emergencias, Juan Carlos Valderrama, para hablar de la seguridad de la reapertura de Metrovalencia en la zona dana y del plan de prevención de incendios forestales, respectivamente, como pedían PSPV y Compromís.

Según el síndic ‘popular’, Juanfran Pérez Llorca, estas cuestiones no son un motivo para convocar la Diputación Permanente porque se abordan internamente en cada conselleria. “Las averías no las solucionan los políticos de Les Corts, sino los técnicos”, ha manifestado en su comparecencia tras la junta.

Respecto al metro, el síndic del PP ha acusado a la izquierda de querer generar “alarma y confusión”, mientras ha criticado que el Gobierno todavía no ha reabierto la línea C3 de Cercanías tras la dana.

Sobre los incendios, ha reivindicado el aumento del presupuesto para la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) y la “ampliación” de la plantilla, además de alabar la actuación de los efectivos durante este fin de semana en los fuegos de Ibi y Villena (Alicante).

El síndic de Vox, José Mª Llanos, ha sostenido que la Diputación Permanente es un “recurso de excepcionalidad” que no ve acorde a estas peticiones relacionadas con la prevención. “Si no se tiene que convocar, mejor, porque quiere decir que no hay situación de excepcionalidad”, ha dicho.

Por contra, el socialista José Muñoz ha subrayado la “gravedad” de las quejas sobre seguridad que transmitió el comité de empresa de Ferrocarrils de la Generalitat tras la reapertura del metro en la zona dana, con “75 averías en 11 días”. “Espero que no tengamos que lamentarlo a futuro”, ha añadido tras volver a recordar el accidente de Metrovalencia de 2006 que causó 43 fallecidos.

También se ha quejado de la falta de efectivos de bomberos forestales, algo que ha subrayado que es motivo de protestas de la plantilla, con “la mitad de los parques cerrados todos los días” y “cero bomberos contratados” de los 318 del tercer turno.

Isaura Navarro (Compromís) ha afirmado que ni PP ni Vox quieren que el Consell rinda cuentas en Les Corts tras meses con un único pleno al mes. Además, ha sostenido que era imposible tratar estas cuestiones en el periodo ordinario de sesiones y se ha quejado de que tampoco haya comparecido el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, para explicar el plan estival de su departamento.

SÍ HABRÁ DIPUTACIÓN PERMANENTE PARA CONVALIDAR UN DECRETO DE PUERTOS

Por otro lado, el síndic del PP ha confirmado que sí será necesario convocar la Diputación Permanente antes del inicio del próximo periodo de sesiones para convalidar un decreto-ley aprobado hace dos semanas por el Consell que reforma el régimen de autorizaciones y concesiones en puertos de la Generalitat y el régimen de apertura de compuertas en el Parque Natural de l’Albufera.

En primer lugar, este decreto abre la puerta a la prórroga de las concesiones portuarias cuando “impliquen inversiones significativas que mejoren la integración entre el puerto, la ciudad y la costa”. El Consell explicó la necesidad de vincular las inversiones públicas y privadas a medidas de integración de los puertos en la trama urbana y de eliminación de barreras.

En cuanto a l’Albufera, se suspende temporalmente el régimen de apertura restringida de compuertas y se permite la conexión continua del espacio natural con el mar. Se prevé una mayor apertura de lunes abiertas y una limitación en fines de semana y festivos, además de evitar la apertura simultánea de compuertas para que la afección al entorno sea menor. La Generalitat lo justificó por los efectos de la dana en la calidad de la dana y por el aumento de la temperatura del lago.

Tanto PSPV como Compromís se han quejado de que este decreto se aprobó “sin el visto bueno de la Abogacía de la Generalitat” y han exigido explicaciones al conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus.

El síndic socialista ha denunciado que se pretende ampliar las concesiones a empresas portuarias de 30 a 50 años, algo que ha descrito como “la aplicación de la doctrina Montoro en la Comunitat Valenciana”.

La diputada de Compromís Mª José Calabuig ha acusado al Consell de “instrumentalizar la dana para satisfacer intereses privados” y ha reclamado la retirada del decreto-ley que ve como “una manera preocupante de proceder”.