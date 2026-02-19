El PP y Vox rechazan que Mazón renuncie a su acta de diputado y abandone Les Corts

El 'expresident' de la Generalitat y diputado del PP en Les Corts, Carlos Mazón, durante el pleno de este pasado miércoles por la tarde - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts rechaza este jueves con los votos del PP y Vox la toma en consideración de una proposición no de ley (PNL) de Compromís de tramitación especial de urgencia con el fin de que el parlamento valenciano manifieste su voluntad para que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón deje su acta de diputado y abandone la institución.

La iniciativa de la coalición señala que el artículo 23 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana "reconoce Les Corts Valencianes como institución que representa el pueblo valenciano", un pueblo, añade, "que el pasado 29 de octubre de 2024 sufrió su mayor tragedia de los últimos tiempos, con 230 víctimas mortales, decenas de miles de personas afectadas y una negligente gestión por parte del 'president' de la Generalitat y su Consell".

En declaraciones a los medios, el síndic del PP, Nando Pastor, ha reivindicado que, como ya ha dicho "mil veces", Mazón es "el único político que ha reconocido errores, que ha pedido disputas por los mismos y que ha hecho lo más difícil, que es dimitir del cargo de 'president' de la Generalitat": "No conozco a ningún otro político que tuviese responsabilidades, que los hay y muchos del PSOE, del Gobierno de Pedro Sánchez, que hayan empezado por el primero de los pasos, que es reconocer errores".

Dicho esto, ha afeado a Compromís que quiera "que se vaya todo el mundo del PP", mientras que de "los de Pedro Sánchez, que se queden todos los que están". "Esto no es serio, no le da rigor, no le da coherencia y es un auténtico sinsentido que gaste tanta energía intentando que se vaya todo el mundo del PP, pero intentando que los del gobierno de Pedro Sánchez, a los que él mantiene con su voto, sigan ahí", ha agregado.

En este sentido, ha reprochado al síndic de Compromís, Joan Baldoví, que haya sido capaz de irse a EEUU a "contratar una valla publicitaria" pero sea "incapaz de decirle" al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, "responsable de lo que ocurrió en el barranco del Poyo, que venga aquí a Les Corts a declarar y que dé la cara ante todos los valencianos". Por tanto, a su juicio no puede ser "tan exigente, tan contundente y tan enérgico pidiendo que se vayan los del PP y manteniendo al mismo tiempo a todos los del PSOE". "Eso tiene un nombre, y eso es cualquier cosa menos rigor y coherencia", ha insistido.

Cuestionado de nuevo sobre si Mazón está cumpliendo sus obligaciones como diputado, ha afirmado: "Yo acabo de decir lo que acabo de decir. Y de ahí no es que me quieran mover". Pero ha agregado: "El acta del señor Mazón no es de Baldoví, no es de José Muñoz", síndic del PSPV. De hecho, ha apuntado que el día de la dana Carlos Mazón "no actuaba como diputado, sino como 'president' de la Generalitat".

Preguntado sobre qué mensaje manda a la ciudadanía las "reiteradas ausencias" de Mazón de Les Corts, el síndic del PP ha contestado que Baldoví "lleva no sé cuántos días dando la matraca con que si el periodo de sesiones se abre tarde, se abre pronto, que si quiero más plenos, que si quiero más tarde, y después de todo el tiempo que dice él, que según él es muchísimo. ¿Esa es su propuesta para todos los valencianos? ¿Pedir que el que ha dimitido se vaya? ¿Eso es lo que Baldoví aporta? ¿Eso es lo que Compromís aporta?". Y le ha pedido que traiga "propuestas interesantes".

Finalmente, sobre si está satisfecho con la labor de Mazón como diputado del PP, Nando Pastor se ha mostrado "muy satisfecho de que haya reconocido errores y haya pedido disculpas por los mismos". "Es un ejemplo que la izquierda no ha entendido. En mi partido, el verbo dimitir de vez en cuando funciona", ha agregado.

VOX ACUSA A COMPROMÍS DE "QUERER MASACRAR" A MAZÓN

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha explicado que su grupo vota en contra de la propuesta de Compromís porque están “centrados en la reconstrucción” y consideran que la izquierda “solo quiere hacer ruido” e “intentar desestabilizar” al Consell con una iniciativa “absurda y de cara a la galería”.

Es más, ha acusado a Compromís de querer “masacrar desde el primer día” tras la dana a Mazón para “acabar con una persona y salvar a su jefe, Pedro Sánchez, por su abandono a los valencianos” durante la catástrofe del 29 de octubre de 2024. “Son los pagafantas y los palmeros del Partido Socialista”, ha reiterado.

Preguntado por cómo valoran la escasa presencia de Mazón durante el pleno de esta semana, ha subrayado que “todos los diputados tienen la obligación de asistir y trabajar 24 horas y siete días de la semana, no solo los cinco minutos de teatro de Compromís”.

Dicho esto, al ser cuestionado por si “vigilarán” la asistencia de Mazón a Les Corts, Llanos ha señalado que se trata de “una responsabilidad personal” y que Vox no “pasa lista”.

EL PSPV PIDE SABER SI MAZÓN COBRA EL PLUS DE KILOMETRAJE

Desde el PSPV, su síndic, José Muñoz, ha reprochado a Llorca que se haya nombrado un chófer para Mazón cuando, a su juicio, ya debería haber dejado el acta de diputado o haber sido cesado por el PP.

Además, ha avanzado que los socialistas pedirán a Les Corts saber “si Carlos Mazón está cobrando el plus de kilometraje” que perciben algunos diputados de la cámara por su traslado hasta València para acudir a plenos y comisiones, a pesar de disponer ahora de un conductor dentro de su oficina de ‘expresident’.

En su intervención en el debate, Muñoz ha exigido que se aplique para Mazón un reciente informe elaborado por los servicios jurídicos de la cámara que establece que los diputados podrán ser privados de alguno o todos sus derechos, por acuerdo de la Mesa de Les Corts, “cuando de forma reiterada y sin justificación dejen de asistir voluntariamente a las sesiones del pleno o de comisión”. Este informe se elaboró ante la ausencia de la cámara del diputado de Compromís Juan Bordera por su participación en la Global Sumud Flotilla con ayuda humanitaria para Gaza.

"ANÓMALO"

Y Joan Baldoví (Compromís) se ha preguntado “para qué pagamos todos los valencianos un chófer a Mazón”, a quien ha reprochado que acudiera este miércoles por la tarde al pleno de Les Corts “para saludar e irse en media hora, algo que no puede hacer ningún trabajador de este país”.

Ha defendido que es “anómalo” que un ‘expresident’ siga ocupando un escaño de diputado tras haber dejado la Generalitat y ha acusado al PP y a Vox de proteger a Mazón para que continúe como aforado y no tenga que ir a declarar ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana.

Precisamente, en la sesión plenaria de este jueves no ha estado presente el propio Carlos Mazón, que sí que acudió el miércoles a la sesión vespertina para ocupar su escaño como diputado del PP, lo que provocó las críticas de los grupos del PSPV y Compromís, que le afearon que llegara para "fichar a las cinco de la tarde".

Tras su dimisión hace tres y meses y medio, el 'expresident' había acudido al debate de investidura y a la toma de posesión de Pérez Llorca y el miércoles acudió a este primer ordinario del actual período de sesiones, donde ocupó su escaño en la última fila de la bancada del grupo 'popular'.

En cambio, la junta de síndics acordó que el primer pleno del año no incluyera la toma en consideración de la proposición no de ley (PNL) de Compromís para reformar el Estatuto de Expresidentes, con la que pretendía evitar que los exjefes del Consell tengan derecho a un puesto como miembro nato en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) con un sueldo anual de alrededor de 75.000 euros, además de quitarles otros privilegios. El pleno del Consell emitió la semana pasada criterio desfavorable a esta propuesta.