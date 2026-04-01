PP y Vox rechazan pedir una auditoría de la Cámara de Alicante tras la detención de Baño, como plantea Compromís

Fachada de la Cámara de Comercio de Alicante - Roberto Plaza - Europa Press

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han rechazado en el pleno de Les Corts de este miércoles una proposición no de ley (PNL) de Compromís para instar a la Sindicatura de Comptes a realizar un informe de fiscalización de la Cámara de Comercio de Alicante, tras la reciente detención de su presidente y responsable de Facpyme, Carlos Baño, en el marco de una investigación de Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de los bonos comercio de 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios.

Durante el debate de la propuesta, tanto PP como Vox han pedido "dejar trabajar a la justicia" y han acusado a Compromís de querer "montar un circo mediático", "anticiparse a los hechos" y "manchar el nombre de la Cámara de Comercio de Alicante. Por contra, Compromís y PSPV han defendido la necesidad de impulsar una auditoria en la entidad para "tener la tranquilidad de que Baño", que quedó en libertad con cargos en esta investigación, ha gestionado Cámara "con luz y taquígrafos".

En concreto, la PNL de Compromís insta al Consejo de Transparencia a elaborar un informe del grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa a que está sometida la Cámara de Alicante, además de pedir a la Sindicatura que emita un informe de fiscalización especial de operaciones y de gestión de esta entidad durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025.

Aitana Mas, portavoz adjunta de la coalición valencianista, ha exigido un control de las cuentas de la Cámara alicantina, ya que ha indicado que Sindicatura no audita sus cuentas "desde 2021", al tiempo que ha criticado las declaraciones de Baño "comparándose con cristo y diciendo que es un pobre comerciante". "Un pobre comerciante que factura cinco millones de euros", ha señalado.

Además, Mas ha advertido sobre las "amistades peligrosas" de Baño, en alusión al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, quien también es diputado del PP en Les Corts y no asistió este martes por la tarde al debate de esta iniciativa.

Desde el PSPV, el diputado José Antonio Díaz ha acusado al PP de "convertir Alicante en el triángulo de las bermudas de Luis Barcala [alcalde de la capital alicantina], Carlos Mazón y Carlos Baño" y su "sensación de impunidad de que no pasa nada", cuando ha subrayado que el presidente de Cámara y de Facpyme está "señalado por varios delitos".

REELECCIÓN DE BAÑO

El socialista ha criticado la intención de Baño de presentarse a la reelección como presidente de la entidad, dentro del proceso electoral convocado hace unos días por la Generalitat en todas las cámaras de comercio para el próximo 2 de junio. "Mónica Oltra no puede pero él sí", ha lamentado en alusión a las críticas de la derecha tras el anuncio de la exvicepresidenta de la Generalitat de que aspirará a ser la candidata de Compromís a la alcaldía de València.

Por su parte, el 'popular' Javier Gutiérrez ha definido la PNL como "otro capítulo más del circo mediático de Compromís para generar sospechas". "Ustedes ya tienen la sentencia escrita y vienen a ensuciarlo todo cuando lo responsable sería respetar a la justicia y colaborar con ella", ha aseverado.

Respecto a la investigación, ha defendido que los ayuntamientos "decidieron cómo gestionar los bonos comercio" y "menos del 10% optaron por la gestión que hoy se investiga", consistorios que son "de todos los colores políticos". Ha destacado además que esos bonos "dinamizaron la economía alicantina" tras la pandemia y "fueron aprobados por todos los partidos" en la Diputación de Alicante.

Como réplica, la portavoz de Compromís ha ironizado con que "no podía salir" otro diputado del PP en este debate --"Mazón rescató a Carlos Baño para la Cámara y Mazón lo rescató a usted de Ciudadanos"-- y se ha preguntado "por qué no quieren poner luz y taquígrafos" en la entidad camera, algo que cree que "huele raro". "¿Por qué están encubriendo a Carlos Baño? ¿Les traiciona el subconsciente? ¿Qué prisa tenía la consellera [de Comercio, Marian Cano] en convocar las elecciones de las cámaras?", ha cuestionado.

"JUICIO POLÍTICO"

El 'popular', en su segunda intervención, ha exigido a Compromís "menos juicios políticos" y no "manchar el honor" de la Cámara. Ha asegurado que, si la investigación determina alguna responsabilidad por parte de Baño, "que caiga todo el peso de la ley sobre él", pero ha remarcado que "eso será gracias a que el sistema funciona", algo que según él "no gusta" a Compromís en el caso por el que irá a juicio oral Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.

Y la diputada de Vox Teresa Ramírez ha recordado que el caso de los bonos comercio "no está cerrado", por lo que ha pedido a Compromís "dejar de anticiparse a los hechos". Ha reivindicado la labor de la Cámara frente a la intención de "demonizar un modelo que funciona y es necesario".

OTRAS PROPUESTAS RECHAZADAS

Por otro lado, el pleno de Les Corts ha rechazado con los votos en contra de PP y Vox la proposición de ley de Compromís para el reconocimiento de la pesca artesanal profesional en L'Albufera de València, así como la propuesta del PSPV para crear una comisión de investigación sobre las irregularidades detectadas en la prestación de los servicios privatizados dentro del sistema público de sanidad.

Tampoco han salido adelante las proposiciones no de ley (PNL) de PSPV y Compromís de medidas de vivienda y para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán, respectivamente.