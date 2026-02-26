PP y Vox tumban las alegaciones al presupuesto de Alicante para 2026 por "no" tener "naturaleza jurídica"

Pleno ordinario de febrero del Ayuntamiento de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han dado luz verde con su mayoría en el pleno del Ayuntamiento de Alicante a inadmitir alegaciones presentadas al presupuesto municipal de 2026, al "no" tener "naturaleza jurídica" esas reclamaciones, por lo que se considera aprobado definitivamente.

Por su parte, PSPV, Compromís y EU-Podem han votado en contra de esa desestimación, entre críticas a la gestión del equipo de gobierno 'popular' y también a los voxistas, que están en la oposición pero han pactado con el PP las cuentas, al considerar que estas obvian "necesidades" de la ciudad.

En el pleno ordinario de febrero, celebrado este jueves, antes del debate político, ha intervenido Ernesto Gil, de la Asociación de Vecinos El Templete de Benalúa, quien ha lamentado que las alegaciones presentadas por su entidad a los presupuestos se hayan desestimado, al tiempo que ha reclamado al ejecutivo del alcalde Luis Barcala más inversiones para esta zona de la capital alicantina.

Desde el equipo de gobierno, la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali (PP), ha recalcado que la inadmisión de alegaciones se realiza porque "no" tienen "naturaleza jurídica ni carácter jurídico" y ha sostenido que este punto del pleno "no" sirve para votar o valorar los presupuestos, algo que "ya se hizo" cuando se aprobaron de forma inicial en una sesión extraordinaria el pasado 29 de diciembre.

Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha aseverado que desde su partido "siempre" defienden la participación ciudadana, aunque cree que esta "no puede convertirse en un atajo para alterar la legalidad presupuestaria ni en una herramienta de presión política fuera de los cauces establecidos".

"Las reclamaciones no cumplen las exigencias legales", ha abundado la edil, que ha justificado en ello su voto a favor de la inadmisión, al tiempo que ha indicado que su respaldo a este punto "no es una renuncia a exigir responsabilidades".

"RECORTAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS"

Desde el resto de grupos de la oposición, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha asegurado que desestimar esas alegaciones "no encierra ni entierra las necesidades que tiene Alicante", que, a su juicio, tiene "muchas". También ha afeado al PP que en estas cuentas "no" haya habido "participación".

Por Compromís, su portavoz, Rafa Mas, ha dicho que estos presupuestos "son los peores, los que menos invierten por habitante de las diez primeras ciudades españolas". A su juicio, "recortan los servicios públicos" y "suben las tasas" a la ciudadanía.

En la misma línea, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha asegurado que las cuentas se "reducen" a un "trámite blindado", cuando, a su juicio, los presupuestos deberían ser "un contrato con la ciudad".

Finalmente, Barcala ha concretado tras la votación que con la aprobación de la desestimación de alegaciones y la publicación "inmediata" del presupuesto las cuentas municipales quedarán aprobadas definitivamente.