PP y Vox valoran que en la comisión de la dana comparecerán "todas" las asociaciones y no solo "algunas elegidas a dedo"

Archivo - Comisión de investigación sobre las causas de las inundaciones causadas por la dana del mes de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana, en les Corts Valencianes, a 1 de julio de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han sacado pecho este martes de que en la próxima sesión de la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts, fijada para los próximos días 23 y 24 de febrero, comparecerán "todas" las asociaciones de víctimas de la riada que así lo hayan solicitado, "no dos ni tres, sino nueve", han concretado, ni tampoco "algunas elegidas a dedo".

Así lo han puesto de manifiesto los síndics del PP y de Vox, Nando Pastor y José Mª Llanos, respectivamente, tras la junta de portavoces de este martes, un día después de que la mesa de la comisión de la dana, presidida por Miriam Turiel (Vox) y con mayoría conservadora, haya acordado que las asociaciones de víctimas comparecerán en la próxima sesión de este foro.

En total, serán 10 comparecencias (nueve asociaciones y un particular) que se organizarán por orden de registro de entrada de sus solicitudes. Las asociaciones dispondrán de una primera intervención de 22 minutos (los 15 habituales y los siete adicionales) y el particular únicamente los 15 fijados en el plan de trabajo, más la réplica. Entre los colectivos que comparecerán están las mayoritarias pero también otras como Solo el pueblo salva al pueblo, SOS Desaparecidos o la Asociación Liberum.

De un lado, José Mª Llanos (Vox) ha hecho hincapié en que en esta sesión de la comisión comparecerán "todas las víctimas que lo han solicitado, que no son dos ni tres, sino nueve", y una persona a título individual, al tiempo que ha valorado que su formación no ha "distinguido nunca" entre personas físicas o jurídicas. "Las víctimas son víctimas, sin ningún tipo de apelativo distinto", ha reivindicado.

El síndic de Vox ha expuesto que la comisión de la dana escuchará a las víctimas después de que hayan desfilado por este foro parlamentario distintos expertos y técnicos. "Era lo que queríamos", ha subrayado Llanos, que ha considerado necesario contar primero con una "vertiente técnica" y, una vez oída, ampliar el plan de trabajo para que "cualquiera" pudiera comparecer. "Y así ha sido", ha enfatizado, a la vez que ha prometido dirimir "todas y cada una de las responsabilidades" por la gestión de la dana.

En este punto, ha asegurado que el PSPV "no quería esta comisión" y ha acusado al Gobierno de España de haber "impedido que representantes directos con responsabilidades directas de órganos estatales" acudieran a dar explicaciones a Les Corts sobre sus "conductas y actuaciones antes, durante y después" de la tragedia. Entre ellos, ha mencionado directamente a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, a varios ministros y al "capo" Pedro Sánchez, "el más afectado".

LLORCA HABÍA PEDIDO "EXPRESAMENTE QUE ASÍ FUESE"

De otro lado, Nando Pastor (PP) ha señalado que su formación cumple con aquello que dijo sobre la comparecencia de las asociaciones de víctimas de la dana en la comisión de Les Corts. "No iban a venir una ni dos ni tres, sino voluntariamente todas las que quisiesen", ha valorado el síndic 'popular', que ha afirmado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, había pedido "expresamente que así fuese". Y ha confiado en que puedan aportar "luz y taquígrafos" en "la sede de todos los valencianos".

Dicho esto, ha afeado a quienes durante los últimos meses han estado "rasgándose las vestiduras y utilizando a las asociaciones de víctimas contraponiéndolas contra el PP" que estos colectivos acudirán a la quinta sesión de esta comisión de investigación, mientras que ha insistido en que las del accidente de metro de València lo hicieron en la 15ª, "cuando el Botànic tenía el control" de aquella comisión. Por lo tanto, ha considerado que los datos "avalan" al PP y ponen "en entredicho a los que hablan mucho".

COMPROMÍS NO SE OPONE A NADA

Por otro lado, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, preguntado por el hecho de que se "mezclen" asociaciones de víctimas con personas a título individual en la comisión de Les Corts, ha indicado que la coalición no se opone a que "nadie" pueda comparecer y exponer su opinión. "Hemos querido que compareciera el presidente del Gobierno, que comparecieran ministros y que comparecieran consellers", ha expuesto tras una 'performance' en el hemiciclo de Les Corts este martes junto a los diputados de la coalición.

Por lo tanto, se ha mostrado abierto a que acuda "todo aquel que pueda y quiera" y ha reivindicado que, "a diferencia del PP y de su portavoz, Fernando Pastor", en Compromís no establecen "diferencias entre víctimas VIP y víctimas no VIP".