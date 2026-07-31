PP y Vox ven probado que Polo (CHJ) “pasó absolutamente” en la dana y la izquierda apunta a un Consell "negligente"

Archivo - El presidente de la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo Cebellán, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la dana, en el Senado, a 10 de febrero de 2026 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox consideran probado que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, “pasó absolutamente de avisar y de tomar medidas” en la dana, a tenor de las comunicaciones que ha entregado a la jueza que investiga la gestión de la tragedia, mientras tanto PSPV como Compromís han apuntado a la responsabilidad de un Consell "absolutamente negligente" y a la alerta tardía a la población.

Así han valorado los síndics de los cuatro grupos de Les Corts, a preguntas de los periodistas antes del pleno de este viernes, los mensajes aportados por Polo a la magistrada de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 231 fallecidos en la provincia de Valencia.

La jueza ofreció a Polo, tras una petición de la exconsellera de Interior investigada en el procedimiento, Salomé Pradas, que aportara voluntariamente esta información. Polo ha accedido, aunque como sus comunicaciones se realizaron "en su amplia mayoría de manera presencial", ha aportado una breve conversación mantenida con la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé.

En uno de esos mensajes, Polo afirmó: “Hubo muy poco tiempo de maniobra. El SAIH envió los avisos pero emergencias debía de estar tan pendiente de Utiel Requena que no debieron de prestarle atención al Poyo”.

Desde el PP, su síndic, Nando Pastor, ha subrayado que “hoy podemos afirmar con pruebas que Miguel Polo es una persona decadente de un Gobierno en decadencia, de un partido en decadencia y del ‘sanchismo’ en decadencia”, una “decadencia” que ha extendido a la delegada del Gobierno.

El síndic de Vox, José Mª Llanos, ha afirmado que “está absolutamente demostrado que Miguel Polo pasó absolutamente de avisar y de tomar medidas” en la dana, al tiempo que ha criticado que ni él ni ningún representante estatal quisiera comparecer en la comisión de investigación en Les Corts.

Por contra, José Muñoz (PSPV) ha hecho hincapié en que la jueza es “muy clara” en que “la competencia era de la Generalitat”, así como en la “absoluta inacción” del Consell entonces presidido por Carlos Mazón y en la alerta tardía enviada a la población a las 20.11 horas. “Por mucho que el PP intente crear un relato falaz, toda la sociedad sabe lo que pasó ese día”, ha recalcado.

Y Joan Baldoví (Compromís) ha coincidido en que “quien no estaba pendiente ese día” era el Consell de Mazón, que “ni miraba nuestra televisión pública", y ha denunciado que la mayoría de esos consellers siguen en sus puestos actualmente. “Un Consell a la altura de un ‘president’ absolutamente inútil”, ha resumido.