PP y Vox volverán a tumbar en Les Corts la implantación de una tasa turística en la Comunitat Valenciana

Archivo - Varios turistas recorren la ciudad - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox rechazarán este jueves en el pleno de Les Corts la implantación de una tasa turística en la Comunitat Valenciana que piden PSPV y Compromís; los socialistas mediante un impuesto “puramente municipal” y los valencianistas con recargo autonómico y local.

Se trata de dos proposiciones de ley que se debaten en la sesión de este miércoles y que no saldrán adelante en la votación de este jueves, ya que ni PP ni Vox votarán a favor.

En declaraciones a los medios, el síndic del PP, Nando Pastor, ha rechazado aprobar una tasa turística “en el ecuador de la campaña de la renta” y en medio de “un auténtico infierno fiscal” del que ha culpado al Gobierno central.

Además, ha advertido que “hay una gran mentira, o una verdad, que esconden tanto PSOE como Compromís: que esa tasa va dirigida a los valencianos, a todo aquel valenciano que veranee en la comunidad, que no son pocos”: “Hay que decir claramente a los valencianos que casi el 50%, que no es poca cosa, del turismo nacional de la Comunidad Valenciana lo nutrimos nosotros mismos”.

El ‘popular’ también ha recordado que el exsecretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, se oponía durante la pasada legislatura a la tasa turística.

"NINGÚN SENTIDO"

Como síndic de Vox, José Mª Llanos, ha recordado que la implantación de la tasa turística aprobada por el anterior gobierno del Botànic fue tumbada en 2023 con la llegada al Consell del PP y de su partido, al considerar que “no hay que ponerle trabas al turismo”, sino “poner todos los mecanismos para que el turismo sea lo más apetecible posible”.

Llanos ahora tampoco ve necesario aprobar una tasa turística para los visitantes de la Comunitat. Considera que “no tiene ningún sentido” y que es “un impuesto añadido de la izquierda”.

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha explicado que la propuesta de tasa turística de su grupo es “la misma” que aprobó el Botànic, aunque tras el cambio de gobierno nunca llegó a aplicarse. Se basa en un impuesto “puramente municipal” para que cada ayuntamiento decida si lo implanta o no y a qué destina su recaudación.

"ESPECIALMENTE DESPUÉS DE ESTAS FALLAS"

Según ha defendido, la tasa turística es ahora más necesaria en la Comunitat, algo que considera que piensa la sociedad valenciana “especialmente después de estas Fallas”. Precisamente, ha señalado que la alcaldesa de València y diputada del PP en Les Corts, Mª José Catalá, “planteó la necesidad de establecerla” cuando hace años se oponía a ella.

Al margen de su propuesta, el socialista ha avanzado que su grupo votará a favor de la iniciativa de tasa turística de Compromís, que también contempla que incluya un recargo autonómico a diferencia de la del PSPV que es solo municipal.

Y Joan Baldoví (Compromís) ha instado a Catalá a dar “la bienvenida” a la tasa turística, “ahora que se abre a hablar de ella”, y también al PSPV, “que también se abre ahora a hablar” de este impuesto.

“Los valencianos estamos pagando una doble tasa turística: la que pagamos cuando vamos a ciudades europeas y la que pagamos a todos los turistas que vienen a esta ciudad o a todas las ciudades valencianas turísticas”, ha argumentado, y ha defendido que la propuesta de su grupo es “justa y razonable”, aunque también apoyarán la del PSPV.

El síndic de Compromís ha criticado la “patética” campaña que lanzó el PPCV de ‘Stop tasa turística” y ha señalado que muchos ‘populares’ “hoy están reculando” al hilo de lo que “están haciendo la mayoría de ciudades europeas”.