El PPCV acusa a Polo (CHJ) de "tapar con insultos su falta de gestión el día de la dana"

El presidente de la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo Cebellán, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la dana, en la Sala Prim del Congreso de los Diputados - Fernando Sánchez - Europa Press

VALÈNCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La síndica adjunta del PP en Les Corts, Laura Chulià, ha acusado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, de "intentar ahora tapar con insultos su desidia el día de la dana y su falta de capacidad para asumir decisiones en un momento crítico".

Así lo ha manifestado tras la comparecencia de Polo en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso. El responsable de la CHJ ha insistido en que la reunión del Cecopi el día de la tragedia que causó 230 muertos en Valencia fue un "caos" porque "quien tenía que tomar decisiones" no lo hacía, al tiempo que ha acusado al portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, de "mentiroso" y de "decir imbecilidades".

En un comunicado, Chulià ha lamentado el "tono impropio y profundamente irrespetuoso" utilizado por Polo y ha asegurado que "sus insultos son la mejor demostración de su incapacidad de gestión y de la falta de decisiones que tomó el día de la tragedia. Ese es el nivel".

"El señor Polo ha decidido sustituir las explicaciones que merecen los valencianos por descalificaciones personales impropias de un responsable público. En lugar de dedicar tiempo a insultar, debería implementar los planes de emergencia pendientes en los 18 embalses que dependen directamente de la CHJ y que hace años que deberían estar implantados", ha señalado.

La diputada 'popular' ha recordado que la CHJ mantiene pendientes de implantación los planes de emergencia de todos los embalses de su competencia en la Comunitat Valenciana, "18 incumplimientos en 18 infraestructuras hidráulicas fundamentales para la seguridad de miles de valencianos".

"La Confederación incumple las obligaciones recogidas en la ley, mientras la Generalitat sí ha cumplido con sus responsabilidades tras haber implementado el plan de emergencias en la única presa de su titularidad más de un año antes de lo pactado", ha afirmado.

Además, ha advertido que "la presa de Forata incumplía el día de la dana, y sigue incumpliendo a día de hoy, la revisión de seguridad que exige la ley y que tenía que haber pasado en 2022".

"GUARDÓ SILENCIO"

"El propio Miguel Polo ha confesado hoy que tenía información directa sobre la situación del embalse --ha añadido--. Es decir, que si era conocedor de la gravedad de la situación y era el responsable del embalse, lo que tenía que hacer era informar con claridad a Emergencias y actuar, no desentenderse de sus responsabilidades ni intentar ahora desviar la atención, más teniendo en cuenta que estaba presente en el Cecopi, pero guardó silencio".

La síndica adjunta ha indicado que, "según las normas de explotación que operaban, quien dirigía, tenía la responsabilidad y tomaba decisiones en cuanto a la presa de Buseo el día de la dana era el comité permanente que presidía Miguel Polo, como presidente de la CHJ, junto con otros tres miembros de esta entidad".

Y ha subrayado que "Miguel Polo no es un técnico ajeno a la política, sino un exconcejal socialista de Titaguas nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez", además de lamentar "la utilización partidista de una tragedia que exige rigor, verdad y responsabilidad institucional".