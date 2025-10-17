El PPCV acusa a PSPV y Compromís de "crear alarma con el cáncer de mama siguiendo directrices desde Madrid"

VALÈNCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad del PP en Les Corts, Nieves Martínez, ha reprochado al PSOE y Compromís "la alarma que están creando entre las mujeres valencianas en relación a la prevención del cáncer de mama" y les ha acusado de "seguir directrices que vienen desde Madrid".

Así ha respondido a las críticas de los grupos de izquierda al respecto. Los socialistas han exigido al Consell que aclare los "retrasos" en los cribados de cáncer para evitar "un modelo Moreno Bonilla" --en alusión a los problemas detectados en Andalucía--, mientras Compromís ha acusado a la Generalitat de "ocultar datos" y ha impulsado una campaña en redes sociales "dar voz a mujeres que están esperando a que lleguen esas pruebas".

En un comunicado, la diputada 'popular' ha remarcado que "desde el Consell de Carlos Mazón se han puesto en funcionamiento 11 nuevos mamógrafos para revertir la situación que nos dejó el Botànic". "Ellos son los que dejaron a las valencianas sin la segunda prueba en el cribado del cáncer de mama, con aparatos totalmente obsoletos y con falta de personal".

Además, ha destacado que "a finales de septiembre de 2025 ya se habían realizado 10.000 mamografías más que en el mismo período del año anterior, por lo que es absolutamente falso y lamentable el uso que está haciendo la oposición de un tema tan sensible como el cáncer de mama".

"La Conselleria de Sanidad se ha comprometido a garantizar la comunicación de los resultados de mamografías del programa de cribado de cáncer en un máximo de 30 días", ha subrayado, para indicar que "las cartas de invitación ya incluyen la advertencia de que si en ese plazo no se ha recibido notificación de resultados acudan a su hospital, donde se ha establecido un trámite y procedimiento específico".

La representante del PP ha recordado que, según anunció el conseller Marciano Gómez, "en el primer semestre de 2026 las mujeres podrán recibir toda la información del proceso a través de la nueva App GVA Salut que se pondrá en marcha en breve o a través del canal de comunicación que elijan". Un proceso, ha resaltado, "innovador, moderno y con toda la calidad asistencial".