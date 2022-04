El PPCV acusa a Puig de "dar la espalda al personal sanitario" y "hacer oídos sordos" a sus peticiones

VALÈNCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sanidad del Grupo Popular en Les Corts, José Juan Zaplana, ha criticado este lunes la "hipocresía" del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y ha afirmado que ha pasado "de los aplausos a dar la espalda al personal sanitario".

El diputado 'popular' ha recriminado que Puig "haga oídos sordos a las reclamaciones del personal sanitario" y ha afirmado, en un comunicado, que "las protestas se han convertido en una constante". "No entendemos cómo Puig no los escucha y atiende sus peticiones. De los aplausos al inicio de la pandemia hemos pasado a falta de personal, sanitarios agotados, acusaciones de robo de mascarillas y una Atención Primaria desbordada", ha aseverado.

"La Comunitat tiene un personal sanitario magnífico en una sanidad que se ha convertido en un infierno por las deficiencias de gestión. Seguimos por debajo de la media nacional en la ratio de médicos por paciente y la Conselleria anuncia como gran hito el contrato de 5.000 profesionales, dejando a más de 1.600 por el camino", ha indicado.

El portavoz de Sanidad ha afirmado que "atender a 60 personas en una mañana no es de recibo ni para los profesionales ni para los usuarios" y se ha preguntado "cómo es posible que Puig no lo vea y que la consellera Barceló siga en su puesto". "El tripartito se está quedando solo dando la espalda a las reclamaciones y el sentir de la calle", ha apostillado.

José Juan Zaplana ha lamentado que el Consell "no es capaz de hacer frente a las necesidades de los profesionales sanitarios. Y lo peor de todo es que esa falta de implicación afecta directamente a los ciudadanos porque cada vez es más complicado tener una atención sanitaria adecuada". "La calle es un clamor contra la falta de gestión en materia sanitaria y Puig y Barceló no hacen nada. Ningunean a los profesionales. No hay plan, ni proyecto. Engañan constantemente. Muchos anuncios, pero poca gestión y ejecución", ha insistido.

En esta línea, ha asegurado que la sanidad valenciana "está por encima de la ideología" y ha reivindicado que "los valencianos necesitan ser atendidos de manera eficaz y que sus gobernantes se preocupen por dar soluciones y no plantear más conflictos".