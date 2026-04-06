El PPCV afirma que el Gobierno "apenas ha ejecutado el 21% de las ayudas prometidas tras la dana y maquilla las cifras"

Archivo - El síndic del PP, Nando Pastor, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic del GPP en Les Corts, Nando Pastor, ha señalado que "el Gobierno apenas ha ejecutado el 21% de las ayudas prometidas tras la dana y maquilla las cifras para ocultarlo, pese a sus constantes intentos de vender una gestión que no se corresponde con la realidad".

Así se ha pronunciado el síndic popular, en un comunicado, ante la actualización de los importes que ha publicado el Gobierno este lunes.

"El balance llevado a cabo por el Gobierno sobre las ayudas dana es un "brindis al sol" y ha revelado que las subvenciones abonadas por el Ejecutivo "tan solo representan un 21% del gasto comprometido", ha subrayado el diputado del PP.

Nando Pastor ha señalado que, "según la misma web de Moncloa, el compromiso era movilizar 16.600 millones de euros. Sin embargo, las cifras confirman que la ejecución total es de 9.200 millones, de los que menos de 3.500 millones corresponden a ayudas pagadas por el Gobierno".

"Se inflan los números al incluir dentro de los 7.862 millones del importe abonado de ayudas los 4.400 del consorcio de seguros. Por tanto, la cifra real de ayudas directas disminuye a menos de 3.500. Además, dentro de las mismas hay 1.700 millones transferidos a los ayuntamientos que los contratistas de obra pública y los propios consistorios han advertido en varias ocasiones que son incapaces de ejecutar", ha expuesto el diputado.

Nando Pastor ha criticado que "lo verdaderamente preocupante es que el Gobierno tenga pendientes pagos de ayudas de primera necesidad a 30.000 personas, lo que ha considerado dramático".

Por otro lado, el dirigente popular ha instado a "acelerar el ritmo de ejecución tanto de subvenciones como de obras de reconstrucción pendientes" y ha recordado que "aún no se ha recuperado la circulación en la línea C3 de Cercanías que fue afectada por las riadas".