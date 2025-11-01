El PPCV apoya a Vicent Mompó como figura "de consenso" para relevar a Carlos Mazón

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actual presidente del PP de la provincia de Valencia y de la Diputación, Vicent Mompó, es el nombre "de consenso" del PPCV para relevar al actual máximo dirigente de los 'populares' valencianos, Carlos Mazón, al frente del partido y para ser el próximo candidato a la Generalitat.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del partido, este viernes se produjo una reunión en la que estuvieron presentes el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y los tres presidentes provinciales --Vicent Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón--.

En el encuentro, analizaron la situación que atraviesan los 'populares' valencianos, especialmente en las dos últimas semanas, con sucesos relativos a la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 y lo ocurrido en el funeral de Estado, donde familiares de víctimas mortales de las inundaciones increparon a Mazón --también president de la Generalitat-- justo antes del inicio del acto y cuando se había acabado la ceremonia, con gritos como "Mazón, cobarde" o "dimisión", entre otros.

Del encuentro entre los representantes del PP valenciano ha salido como nombre "de consenso" el de Vicent Mompó. Así, desde el PPCV se ha trasladado a la dirección nacional del PP que, en el caso de producirse el relevo de Carlos Mazón --para el que, por el momento, no hay fecha determinada--, la figura de Mompó tiene el consenso de las tres direcciones provinciales.

Las mismas fuentes señalan que, a pesar de que solo el 'president' sabe cuál será su futuro, Mazón --que no estuvo presente en la reunión-- estaría "alineado" con la decisión de los presidentes provinciales.