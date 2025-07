El PPCV carga contra José María Ángel: "Valencia no se merece a un falsificador como comisionado para la dana"

Advierte que tomarán "todas cartas en el asunto" en cuanto Antifraude les traslade el expediente de la investigación

VALÈNCIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Investigación de la Dana en Les Corts, Nando Pastor, ha reclamado de nuevo este miércoles la dimisión del alto comisionado del Gobierno para la reconstrucción, José María Ángel, tras las informaciones acerca de su supuesta falsificación de un título universitario: "Los valencianos no nos merecemos a un falsificador como comisionado para la dana".

Durante una atención a medios este miércoles en Les Corts Valencianes, el portavoz ha criticado el comunicado que Ángel realizó este martes acerca de las informaciones publicadas ese mismo día por el diario 'El Mundo' sobre su supuesta "falsificación" de un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía en la Universitat de València para acceder a la Administración Pública.

En el comunicado, el comisionado afirmó que no había existido "ninguna irregularidad" en su acceso a la función pública en 1983 ni en el acceso a la plaza de ayudante técnico en 1986. Además, Ángel aportó la instancia de participación en el proceso de 1983, bases de las convocatorias y las actas de sus tomas de posesión.

"José María Ángel lo que hizo al dar explicaciones fue una auténtica tomadura de pelo a todos los valencianos. Nos ha tratado por tontos a todos. Él es un falsificador, porque si no lo fuera ya habría enseñado el título y ahí se habrá acabado la polémica, pero no lo ha hecho, porque no lo tiene, y si no tiene ningún título universitario, no podría acceder a la plaza que consiguió", ha continuado el diputado 'popular'.

De acuerdo a Pastor, solo dos personas pueden cesar a Ángel y esas son la secretaria general del PSPV, Diana Morant, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Pero no le van a tirar, porque si lo hacen, se quedan solos. Si se va uno se tiene que ir el resto", ha apuntado.

"AMBIENTE DE TIMO Y ENGAÑO EN EL PSPV"

"Tenemos un ambiente de timo y de engaño en todo lo que rodea al actual PSPV. Tenemos un 'expresident' de la Generalitat, Ximo Puig, que dice que es periodista y no lo es. Tenemos una delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que dice que tiene dos titulaciones universitarias y no tiene ninguna. Una delegada que, además, ha estado durante los últimos siete meses engañando a las víctimas, a los afectados y a los valencianos en general, sobre lo que ocurrió el día 29 de octubre en el Cecopi. Y tenemos un comisionado que además falsifica documentos públicos para avalar la mentira sobre su titulación universitaria", ha continuado.

Pastor ha criticado el silencio de Morant y ha valorado su postura como la de "cómplice del engaño de todos los demás". "Pero además, ese silencio lo que hace es dar credibilidad a lo que se ha publicado en los medios de comunicación, lo que se investiga en la Agencia Antifraude y lo que yo estoy diciendo ahora. Porque si no, habría salido inmediatamente a desmentirlo y llevar la contraria", ha añadido.

En esta línea, Pastor ha mostrado su preocupación sobre las "mentiras" del comisionado. "¿José María Ángel sólo ha mentido en esto, falsificando su título? ¿Un título universitario para acceder al puesto en el que hoy mismo se encuentra? ¿O está mintiendo continuamente en todo aquello que tiene que ver con la dana? Son cuestiones que me preocupan mucho, y hay preguntas que solo él puede responder, como quién falsificó el título y por qué", ha planteado.

PIDEN ACCEDER AL EXPEDIENTE

Respecto a la petición del PPCV a Antifraude de presentar el expediente de la investigación al partido, que fue anunciada este martes por el síndic del grupo y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, Pastor ha apuntado que ya han registrado en Les Corts un escrito solicitando el acceso al expediente: "A partir de ese momento, nuestros servicios jurídicos establecerán cuál es la fórmula más correcta y conveniente para recurrir o personarnos. Pero vamos a tomar todas las cartas en el asunto que consideremos pertinentes".

Según ha expuesto, Antifraude ha dado traslado a la Fiscalía, "y es la Fiscalía quien debe responder a cuestiones como la manera de proceder, a qué personas investigar y como consecuencia de esas investigaciones imputar o no". Mientras tanto, el Partido Popular se mantiene a la espera del acceso al expediente.