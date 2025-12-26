PPCV destaca la colaboración con la Justicia de todos sus miembros y pide "la misma altura de miras" al Gobierno y PSOE

El secretario general del PPCV, Carlos Gil. - PPCV

VALÈNCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPCV, Carlos Gil, ha subrayado que, "hasta el momento, todos los miembros del Partido Popular han colaborado con la Justicia entregando todo aquello que les ha sido requerido por la jueza que instruye el caso de la dana".

El 'popular' ha reclamado al PSPV y al Gobierno "que tengan la misma altura de miras y empiecen a decir qué hicieron el 29 de octubre de 2024 y con quiénes se pusieron en contacto durante ese día".

Gil considera que "no estaría de más" que la líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, "entregasen de manera voluntaria todas sus comunicaciones del 29 de octubre".

Cabe recordar que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho entrega a la magistrada de Catarroja, tras el requerimiento de la instructora, de los mensajes que el 'expresident' Carlos Mazón intercambió con él entre las 20.08 horas y las 23.29 de aquel 29 de octubre, día de la trágica dana en la provincia de Valencia que dejó 230 fallecidos.

En este sentido, el secretario general de los 'populares' valencianos asevera: "Sabemos todo lo que hicieron los dirigentes populares ese trágico día, muchos de ellos sin tener ningún tipo de responsabilidad en la emergencia y aun así son públicos todos sus movimientos, llamadas e incluso sus mensajes de WhatsApp. Sin embargo "poco o nada conocemos de los máximos responsables del PSOE".