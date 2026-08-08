El PPCV exige al Gobierno español el pago de la deuda de dependencia y el 50% correspondiente de la inversión

Archivo - Imagen de la portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Elena Bastidas. - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha reclamado al Gobierno de España "el pago de la deuda acumulada con la Comunitat Valenciana en materia de dependencia, que ya asciende a más de cuatro mil millones de euros, y cumpla con el compromiso de pago del 50 por ciento de la inversión".

El PP ha asegurado en un comunicado que el grupo ha defendido durante años que el Estado asuma la mitad del coste efectivo del sistema, pero ha advertido de que "las personas dependientes no necesitan más anuncios ni más titulares, sino financiación real y estable". "No se puede seguir generando expectativas sin garantizar los recursos necesarios para hacerlas efectivas", ha señalado.

La diputada popular ha explicado que el envejecimiento de la población y el aumento del número de personas dependientes "obligan a reforzar recursos y apoyar a quienes cuidan cada día de sus familiares". "El sistema sigue descansando de manera masiva sobre las familias, especialmente en zonas rurales o donde no existen suficientes servicios profesionales, y el Gobierno de España debe asumir la parte que le corresponde", ha afirmado.

Bastidas ha destacado que la Comunitat Valenciana atiende ya a más de 188.000 personas en el sistema de dependencia, 40.000 más que en 2023. "Hoy hay más personas atendidas, más recursos y más inversión que nunca, pese a la infrafinanciación y pese al abandono del Gobierno central", ha denunciado.

En este sentido, ha recordado que la ley contempla "el compromiso del Estado de asumir el 50% del coste efectivo del sistema de dependencia", sin embargo la realidad es que en la Comunitat "apenas aporta el 20%, mientras la Generalitat soporta el 80% restante", ha recalcado.

La diputada popular también ha criticado "el silencio absoluto" de los ministerios de Hacienda y Derechos Sociales ante "las reiteradas peticiones de reunión remitidas por la consellera Elena Albalat".

"Ni el Ministerio que dirige el valenciano Arcadi España ni el de Derechos Sociales se han dignado siquiera a contestar a las cartas de la Generalitat para abordar esta situación, mientras, es el Consell quien sigue garantizando la atención a miles de familias valencianas", ha concluido.