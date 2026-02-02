El PPCV exige al Gobierno que financie la ley ELA: "La aprueban para hacerse la foto y abandonan a pacientes"

Archivo - La diputada del PPCV Elena Bastidas - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo popular ha presentado una Proposición No de Ley en Les Corts para exigir al Gobierno central la financiación efectiva de la Ley para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de alta complejidad. La portavoz parlamentaria de Política Social, Elena Bastidas, ha lamentado que Pedro Sánchez "apruebe la ley para hacerse la foto y abandone a los pacientes después".

Bastidas ha recordado en un comunicado que esta norma fue aprobada por unanimidad en octubre de 2024 con el objetivo de garantizar un trato digno a los enfermos de ELA y sus familias, pero ha denunciado que, más de un año después, y a pesar del positivo recibimiento por parte de la sociedad, el Gobierno de Sánchez sigue sin dotarla de recursos.

Los costes directos que asumen las familias de personas con ELA oscilan entre los 184 y los 230 millones de euros anuales, según el estudio de la Fundación Luzón, "lo que hace imprescindible una financiación específica por parte del Estado", ha señalado. "Sin presupuesto no hay derechos, solo propaganda", ha afirmado la diputada popular.

Frente a esta "dejación" de responsabilidades, la portavoz de Política Social ha puesto en valor el "esfuerzo" de la Generalitat, que está asumiendo el 80% del coste del sistema de dependencia frente al 20% del Estado, pese a que la ley obliga a una financiación al 50%. "Un incumplimiento que le supone una deuda de 4.000 millones de euros con la Comunitat Valenciana", ha advertido.

Además, ha destacado que el Consell ha adelantado el 100% de las ayudas a quienes padecen ELA y ha destinado un millón de euros a estos pacientes: "Mientras el Estado incumple, la Generalitat asume costes que no le corresponden", ha señalado. En la Comunitat Valenciana hay más de 400 personas con esta enfermedad.

La iniciativa del GPP insta al Gobierno central a aprobar con urgencia la dotación presupuestaria necesaria con carácter retroactivo, concretar los recursos y plazos de aplicación de la ley, consensuar las medidas con las comunidades autónomas y asumir el coste que le corresponde en el sistema de dependencia.

Por último, Bastidas ha denunciado "la política del PSOE: prometer derechos y negarlos cuando llega el momento de financiarlos. Sánchez ha abandonado a los enfermos de ELA y la Comunitat Valenciana no puede seguir pagando la factura del incumplimiento del Gobierno. Los pacientes necesitan recursos, no anuncios", ha concluido.