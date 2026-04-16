El PPCV pide el cese de Ximo Puig como embajador ante la OCDE tras confirmar la Audiencia el procesamiento de su hermano

Archivo - El expresidente de la Generalitat Ximo Puig - JORGE GIL - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPCV, Carlos Gil, ha exigido explicaciones al 'expresident' de la Generalitat Valenciana Ximo Puig después de conocer que su hermano Francis Puig "se sentará en el banquillo por la trama de subvenciones" y ha pedido su cese como embajador de la España ante la OCDE.

Así lo ha manifestado, en un comunicado, después de que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia haya confirmado el procesamiento de Francis Puig y Juan Enrique Adell Bover, administradores de Comunicacions dels Ports SA y Canal Maestrat SL, respectivamente, en el marco de la causa en la que se han investigado subvenciones de la Generalitat Valenciana para el fomento del valenciano en medios de comunicación que percibieron ambas empresas y Mas Mut Produccions SL entre los años 2015 y 2018.

"La Audiencia ha confirmado lo que desde el PP llevamos años denunciando: que el caso Puig es una trama de subvenciones con dinero público. La decisión de la Audiencia de Valencia de rechazar los recursos de los dos acusados y confirmar el procesamiento de Francis Puig ratifica lo que desde el PPCV llevamos años denunciando: que el caso Puig no era una sospecha, sino una trama organizada para captar subvenciones públicas de manera irregular", ha argumentado Gil.

El 'número dos' del PPCV ha señalado que Ximo Puig "no puede seguir escabulléndose y guardando silencio ante este escándalo mientras continúa disfrutando de privilegios como 'expresident'" y le ha instado a "salir a dar explicaciones a los valencianos".

También ha exigido el cese de su cargo de embajador de España ante la OCDE porque, según los 'populares', Ximo Puig "no es digno de ocupar ese cargo". "Además, debe devolverse a las arcas públicas hasta el último euro que haya podido cobrarse de forma indebida", han reclamado desde el PPCV.

"EL TIEMPO PONE A CADA UNO EN SU SITIO"

"El tiempo pone a cada uno en su sitio. Mientras el PSOE intentaba desacreditar las denuncias del PP, hoy vemos cómo la Audiencia confirma el procesamiento y da la razón a quienes llevamos años destapando este entramado", ha enfatizado el secretario general del PPCV, que ha incidido en que se trataba de "una forma de actuar que se prolongó durante años, en los que las empresas vinculadas a Francis Puig recibieron ayudas públicas tanto durante la etapa de Ximo Puig como alcalde de Morella como durante sus años como 'president' de la Generalitat.

"Es el modus operandi habitual de los socialistas, con la familia lo primero: lo vemos con --el exministro José Luis-- Ábalos, con --el presidente del Gobierno Pedro-- Sánchez y ahora con Puig. Actúan creyéndose por encima de la ley y se dedican a dar lecciones hablando de hipoteca reputacional", ha censurado.

Para Carlos Gil, "estamos hablando de miles de facturas, de contratos sin expediente y de un sistema diseñado para beneficiarse del dinero público mientras su hermano Ximo era alcalde primero y presidente de la Generalitat después". "Esta red ha funcionado durante décadas con total impunidad", ha denunciado.