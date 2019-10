El PPCV pide al Consell un "plan de choque" con ayuntamientos y diputaciones para erradicar los focos de mosquito tigre

Publicado 06/10/2019 12:02:16 CET

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en Les Corts Valencianes ha presentado una iniciativa de urgencia instando al Consell del Botànic a adoptar y ejecutar "de manera inmediata" un "plan de choque", en colaboración con ayuntamientos y diputaciones, para la erradicación de focos de mosquito tigre y de mosca negra.

El portavoz de Agricultura del PP en la cámara autonómica, Miguel Barrachina, ha hecho hincapié en "la necesidad de llevar a cabo las actuaciones necesarias para erradicar los focos existentes de mosquitos, como la recogida de animales muertos, drenaje de aguas estancadas y desinfección de zonas, así como llevar a cabo las fumigaciones masivas en las zonas que lo requieran", ha detallado en un comunicado.

Barrachina ha expresado el "malestar" de los ayuntamientos "que se quejan de la tardanza e incluso la negativa a los permisos para las fumigaciones controladas". En este sentido, ha reclamado que "la Comunitat Valenciana no pueden esperar".

"Ya llevamos varios veranos con un problema grave de mosquitos, pero además este verano en zonas como la Vega Baja se ha vivido una situación especial con la DANA", ha indicado.

Así, el portavoz de Agricultura ha señalado que las fuertes lluvias, las riadas y las aguas estancadas "han dejado animales muertos en las aguas, lo que supone la existencia de numerosos focos de proliferación de mosquitos".

Las consecuencias de las plagas de mosquitos son "nefastas para el sector agrícola pero también para las personas", ha insistido. Tenemos un problema en las tres provincias, está llegando a ser un problema de salud pública y como tal ha de ser enfrentado", ha advertido.

ACTUAR A PRINCIPIOS DE AÑO

Barrachina ha asegurado que "los expertos afirman que para evitar la proliferación de mosquitos las actuaciones han de llevarse a cabo a principios de año y de esta forma eliminar las larvas. Por eso, pedimos ya al Consell que actúe, que se ponga en contacto con los municipios afectados y con las Diputaciones provinciales y que comience ya una campaña de limpieza y prevención", ha señalado.

En este sentido, en la iniciativa parlamentaria el PP solicita al Consell que cree un protocolo de actuación "de medidas de urgencia para prevenir las próximas y probables plagas del mosquito tigre y de la mosca negra".

Asimismo, pide la creación de un protocolo de actuación de emergencia "que facilite los permisos de fumigación". "Necesitamos hechos, no fotografías. La Brigada Especial Antimosquitos, presentada el pasado diciembre, solo sirvió para la autopromoción del Consell, pero no ha hecho nada. Se hicieron la foto y ahora dicen que no actúan porque nadie se lo pide. Es una broma de muy mal gusto", ha criticado.