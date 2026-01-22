El PPCV reclama al Gobierno la declaración como zona catastrófica de municipios afectados por el temporal Harry

El diputado del PP en Les Corts Wences Alós Valls - PPCV

VALÈNCIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'popular' en Les Corts Valencianes ha presentado una proposición no de ley en la que reclama al Gobierno central que declare como zona catastrófica los municipios de la Comunitat Valenciana afectados en los últimos días por el temporal Harry.

En este sentido, el portavoz de Administración Local del grupo parlamentario popular, Wences Alós Valls, ha señalado este jueves "que este episodio meteorológico ha azotado buena parte del litoral de las tres provincias de la Comunitat Valenciana".

Según Alós Valls, el temporal Harry ha tenido "consecuencias devastadoras" en la costa mediterránea, donde la "regresión" litoral y la "pérdida" de playas "ya es una realidad dolorosa tras años de inacción del Ministerio".

"Municipios como Moncofa, Oropesa del Mar, Burriana, Sagunto, Gandia o Tavernes de la Valldigna han sufrido inundaciones, daños en calles, paseos marítimos y viviendas, así como riesgos directos para la seguridad de los vecinos", ha recalcado el PPCV en un comunicado.

De acuerdo con el diputado 'popular', "el problema no es solo la falta de reposición de arena o de espigones; es la ausencia total de soluciones estructurales y de planificación frente a temporales que se repiten año tras año".

Alós Valls ha indicado que "desde 2015 existen actuaciones planificadas para la protección y regeneración" de la costa valenciana que "siguen guardadas en un cajón mientras los municipios quedan desprotegidos".

El también portavoz de Costas del grupo 'popular' ha lamentado que, "pese a la magnitud de los daños, el Gobierno de España todavía no haya declarado estas zonas como gravemente afectadas", "algo que sí ha hecho en otras comunidades ante situaciones similares".

Por ello, ha continuado, la iniciativa parlamentaria reclama, además de la declaración oficial, "una línea específica de ayudas económicas para compensar los daños ocasionados por la borrasca en los municipios afectados, la ejecución inmediata de las obras de protección previstas desde hace más de diez años y la paralización inmediata de los deslindes de costas".

"No se puede abandonar a los ayuntamientos y a los vecinos cada vez que llega un temporal. El litoral valenciano necesita inversiones, planificación y seguridad, sin más excusas", ha concluido Alós Valls.