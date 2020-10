El PPCV replica a Puig que "el problema no es Madrid" y promete unidad con la oposición para la salida de la crisis

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha replicado este martes al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que "el problema no es Madrid" y que hablar de 'dumping' fiscal es una "milonga" porque cada comunidad establece los impuestos dentro de sus competencias. También le ha vuelto a tender la mano y ha prometido que se coordinará con el resto de la oposición para afrontar la salida de la crisis.

En rueda de prensa, ha reclamado la comparecencia del conseller de Hacienda, Vicent Soler, y que de lo contrario lo haga Puig, para pactar los grandes ejes de la Comunitat y "pelear y luchar conjuntamente" por el dinero de la UE y la financiación autonómica, con un fondo de nivelación y un déficit asimétrico hasta que llegue el nuevo sistema. "Nunca un partido ha tenido la lealtad que estamos brindando, y hemos estado 20 años gobernando", ha aseverado.

Bonig ha criticado que Puig (PSPV) aludiera al "'procés' invisible" de Madrid en el Día de la Fiesta Nacional de este 12 de octubre porque "habla de todo menos de lo importante" y solo le "resultaría creíble si se quejara de lo que hace su gobierno con los catalanes y los vascos".

Tras reconocer su "habilidad especial de hablar y no decir nada", ha recordado que la Comunidad de Madrid tiene el mismo sistema de financiación que la Comunitat y que "quien lo tiene distinto es Euskadi y Catalunya". Se ha preguntado por qué Puig no reclamó un déficit asimétrico como el concedido al 'lehendakari', Iñigo Urkullu, "para que fuera a la conferencia de presidentes" de finales de julio.

"El problema no es Madrid, es el gobierno del PSOE que está discriminando a las comunidades autónomas", ha insistido, entre ellas la Comunitat cuando "es la que tiene más personal sanitario infectado y el doble de ingresados en UCI en un mes". Por contra, ha exigido a Puig que "se preocupe de sacar la pancarta por la financiación" como hacía con el gobierno de Rajoy, una reivindicación que ha prometido apoyar sin manifestarse porque "no soluciona nada".

"DUMPING DE LOS ENCHUFADOS"

La 'popular' también ha rechazado que Madrid, gobernada por PP y Cs, incurra en 'dumping' fiscal porque "actúa dentro de sus competencias". "Es una milonga de la izquierda, puedo decir que Ximo Puig ejerce el 'dumping' de los enchufados", ha arremetido, porque cree que hay gobiernos que prefieren bajar los impuestos y otros subirlos para mantener a los altos cargos.

Y ha instado a Puig a centrarse en sus socios (Compromís y Unides Podem) "en vez de mirar tanto a Madrid, porque a lo mejor el problema lo tiene dentro". En cambio, ha destacado su relación "cordial" con Cantó (Cs) y ha recordado que el PP "convenció tanto a este partido como a Vox en su convocatoria para trabajar conjuntamente los presupuestos de 2021. Es más, ha asegurado que todos los grupos menos Compromís y UP están de acuerdo en no subir impuestos y en la colaboración público-privada.

De cara al futuro, Bonig ha reiterado su voluntad de llegar a acuerdos tras un 9 d'Octubre en el que sintió una "intención de Presidencia de acallar a la oposición". Ha garantizado que la oposición se va a coordinar y a "ser leal para desenmascarar a Puig", porque cree que su ofrecimiento de diálogo es "puro postureo". "Y parece que era Toni Cantó el que se dedicaba al teatro", ha ironizado citando al líder de Cs.

"No nos va a callar con su infinita legión de cargos. A Isabel Plácida no la van a callar: tengo toda la legitimidad para ser la voz y esperanza de muchos valencianos que no confían en un presidente resignado, alejado de la realidad y solitario", ha enfatizado.

SALVAR A LOS AUTÓNOMOS Y AL TURISMO

La jefa del PPCV ha defendido la necesidad de unidad real ante datos preocupantes como la caída del PIB valenciano en un 12% para 2020 que estima la patronal CEV o que la Comunitat esté entre las cinco regiones de la UE más vulnerables al coronavirus. En el plano laboral ha advertido de la falta de ayudas a autónomos que investiga el Síndic de Greuges, con "84.000 trabajadores que se han quedado fuera" de las ayudas de la Generalitat.

Ante estas cifras, los 'populares' proponen una prórroga de los avales Covid-19 del Instituto de Crédito Oficial (ICO) complementada con líneas del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para "salvar a los autónomos y a las pymes".

Bonig ha sumado a esto la "nula influencia" del Consell en España y en la UE, ya que la Comunitat no ha visto "ni un duro" de los 4.000 millones anunciados por el Gobierno para salvar el turismo, como Castellón no ha recibido parte de los 56 millones para potenciar las marcas turísticas" cuando tanto Puig como el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, son de esta provincia.

En clave europea, ha temido que los fondos de reconstrucción "vayan como siempre a vascos y catalanes" mientras "nada se sabe de las altas negociaciones de Puig" sobre los 410 proyectos esbozados por la Generalitat hasta 2027. Le ha reprochado que "fíe" la reconstrucción a la UE sin crear la oficina de expertos que anunció, con nombramientos para "solucionar problemas internos de partido" como los de Jorge Alarte (PSPV) o Jordi Sebastià (Compromís).

Y como viene haciendo en sus últimas comparecencias, la líder del PP valenciano ha reiterado su respeto al rey Felipe VI y a la independencia y neutralidad del poder judicial ante las "bravísimas actuaciones de Ximo Puig y Pedro Sánchez".