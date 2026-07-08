El PPCV reunirá a más de un millar de militantes este viernes en su cena de verano en Elche, presidida por Llorca

El presidente de la Generalitat valenciana y presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, interviene durante la clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular, en el Auditorio de Castellón - Carme Ripollés - Europa Press

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PPCV reunirá este viernes a más de un millar de militantes y simpatizantes en su tradicional cena de verano, que se celebra en esta ocasión en la localidad alicantina de Elche y que contará con la asistencia del 'president' de la Generalitat y líder del partido en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, el presidente de la Diputación de Alicante y del PP en esta provincia, Toni Pérez, y el alcalde de Elche, Pablo Ruz, como cabezas de cartel, según han detallado a Europa Press fuentes de la formación.

Los 'populares' han tenido que avanzar el inicio del acto a las 20.00 horas para evitar que coincida con el partido de la selección española, que se enfrenta a Bélgica en los cuartos de final del Mundial de fútbol, en un encuentro que comienza a las 21.00 horas. En cualquier caso, la organización tiene previsto instalar pantallas para que los asistentes puedan presenciar el encuentro deportivo.

La convocatoria del PPCV en un principio no contará con representación de la dirección nacional del PP, dado que este viernes y sábado la plana mayor de 'Génova' estará en el Congreso de Nuevas Generaciones (NNGG), que se celebra en Valladolid, han apuntado por su parte otras fuentes 'populares' consultadas por Europa Press.

La cena de verano de los 'populares' valencianos llega en un momento en que el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, quiere exhibir músculo ante el partido y poder de convocatoria a las puertas del final del curso político y ante el inicio del ciclo electoral de 2027, con la vista puesta en las elecciones municipales y autonómicas de mayo del próximo año. Llorca afronta este escenario, por el momento, sin estar ratificado por 'Génova' como candidato del PPCV a la Generalitat.

Este mismo miércoles, preguntado por cuándo espera que le designen, Llorca ha señalado que vive "con muchísima tranquilidad" y centrado "única y exclusivamente" en lo que le preocupa, "que es trabajar por todos los valencianos, a diferencia de otros". "No hay ningún gesto más grande que pueda hacer el presidente de tu partido que cuando te pide que seas 'president' de la Generalitat. Yo estoy aquí como 'president' de la Generalitat por dos motivos: porque el presidente de mi partido me lo pidió y porque conté con la mayoría absoluta de Les Corts para investirme presidente", ha destacado.

Al margen de ello, el PP nacional ha activado ya el modo electoral porque quiere tener el partido "completamente listo y preparado" para las próximas elecciones generales. Con ese objetivo, ha fijado el 18 de julio para proclamar a los candidatos a las alcaldías de capitales de provincia, mientras que dejará para la vuelta del verano los candidatos a la Presidencia de las comunidades autónomas que tienen comicios en mayo de 2027, como es el caso de la Comunitat Valenciana.

CASCADA DE VISITAS DE 'GÉNOVA'

Un día antes de la cena de verano del PPCV, el jefe del Consell protagoniza este jueves en València un desayuno informativo en el que será presentado por el secretario general del PP, Miguel Tellado. En este contexto, en las últimas semanas se han intensificado las visitas de miembros de la dirección nacional del PP a la Comunitat Valenciana, pero en ninguna de ellas desde 'Génova' han avanzado pistas sobre los próximos pasos a dar ni han tenido gestos hacia Llorca en ese sentido.

Sin ir más lejos, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presidió hace un par de fines de semana un almuerzo con militantes 'populares' en la localidad valenciana de Sueca, organizado por el PP provincial que preside Vicent Mompó, al que asistió Llorca, y el pasado viernes clausuró el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del PP celebrado en Castelló de la Plana, en el que también estuvo presente el 'president' de la Generalitat.

En el acto de Sueca, Feijóo reclamó unidad en el partido en este último año de legislatura y puso en valor que el Consell de la Generalitat presidido por Pérez Llorca y los alcaldes "están trabajando". Mientras, en el de Castelló, señaló al dirigente valenciano que no iba a "necesitar un ministro" en un futuro gobierno 'popular' en España, como este le había pedido "solo para atender" las necesidades de la región, porque prometió que él será "un presidente comprometido con la Comunitat Valenciana" si gobierna.

LA DECISIÓN, "EN EL MEJOR MOMENTO PARA LOS VALENCIANOS"

Con todo este escenario, en el PPCV sobrevuela desde hace semanas el debate sobre la designación de Llorca como candidato. Voces 'populares' como el presidente de la Diputació de València y líder del PP en esta provincia, Vicent Mompó, se han mostrado convencidos de que 'Génova' tomará la decisión "en el mejor momento para los valencianos". Y la alcaldesa de València, María José Catalá, consideró que Llorca merece "todo el respaldo posible", pero recordó que la decisión de nombrar candidatos es de la dirección nacional.

Mompó también afirmó días antes que Llorca "es una opción, obviamente", a ser el candidato 'popular' a la Generalitat, aunque recordó que, "de momento, todavía oficialmente no hay" un aspirante elegido por 'Génova'. Llorca negó que le hubieran molestado estas palabras y se mostró "súper orgulloso" de formar parte de un partido que está "tan unido en la Comunitat Valenciana". "No hay novedades que decir", agregó entonces sobre las candidaturas.

Otras voces del PP valenciano como el síndic 'popular' en Les Corts, Nando Pastor, argumentó hace algunas semanas que los tiempos "juegan a favor" de Juanfran Pérez Llorca sobre la posibilidad de ser candidato y aseguró al respecto que el jefe del Consell "cada día es más presidente". También negó que ni el propio Llorca ni el PPCV tuvieran "problemas con los tiempos" y sostuvo que quienes sí que los tienen "son los de enfrente", en referencia al PSPV.

Sin embargo, los socialistas valencianos proclamaron la pasada semana a su secretaria general y actual ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, como candidata del PSPV-PSOE a la Presidencia de la Generalitat para las elecciones autonómicas de 2027. Morant fue la única precandidatura presentada en tiempo y forma durante el proceso establecido, por lo que no resultó necesario acudir a primarias.