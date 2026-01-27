Pradas a Bernabé: "Estuve al pie del cañón, chopándome en el territorio, otras no pueden decir lo mismo"

Imagen de archivo de la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas, a su salida de los juzgados de Catarroja, a 12 de enero de 2026, en Catarroja, Valencia. - Rober Solsona - Europa Press

La exconsellera de Justicia e Interior el día de la dana e investigada en la causa judicial, Salomé Pradas, ha replicado este martes a la intervención de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión política de las riadas, que ella estuvo "al pie del cañón" durante esa jornada mientras que "otras no pueden decir lo mismo".

Así lo ha señalado en un mensaje en su cuenta de X en respuesta a un video que ha colgado Bernabé en esta misma red social con su comparecencia en la cámara alta, y en el que la delegada del Gobierno ha escrito: "La principal obligación de un político es estar alerta y hubo quienes no cumplieron con sus responsabilidades".

Ante este mensaje, la exconsellera ha contestado a Bernabé: "La principal obligación de un político es desempeñar el cargo y sus responsabilidades: yo estuve al pie del cañón desde el minuto uno, en el CCE y 112 por la mañana, chopándome en el territorio con alcaldes y bomberos a mediodía, y participando en el Cecopi presencialmente como codirectora institucional por la tarde-noche. Otras no pueden decir lo mismo".

Bernabé ha señalado durante su intervención que el 29 de octubre de 2024 la Generalitat presidida por Carlos Mazón tuvo información suficiente para "advertir" a la población de los posibles riesgos de las lluvias, algo que, ha señalado, se hizo "tarde" y "mal".

"A las 230 personas que fallecieron en la Comunitat Valenciana, si les hubieran advertido, si alguien nos hubiera advertido, nos hubiéramos enterado. Y se hubiesen podido proteger. No hubiesen bajado a los garajes", ha afirmado, al tiempo que ha dicho que la coordinación entre administraciones de Protección Civil era una competencia de la Generalitat Valenciana, por lo que los avisos a la población eran su responsabilidad.