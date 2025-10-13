El precio del turismo usado sube el 1,7% en la Comunitat en septiembre

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio del turismo usado ha subido un 1,7% en septiembre en la Comunitat Valenciana sobre el mismo mes de 2024, según ha informado Ancove en un comunicado.

De media, se pagaron 12.763 euros en la comunidad, mientras que en el conjunto nacional, el turismo de segunda mano tuvo un coste en el mes de 12.986 euros, un 2% más caro que en septiembre de 2024.

En términos mensuales --sobre agosto de 2025--, el precio de los turismos ha bajado un 0,1% en la comunidad, mientras que en media nacional ha descendido un 0,3%.

En los coches más antiguos de segunda mano --superan los ocho años--, el precio medio se situó en la Comunitat en 10.315 euros, un 5,7% de subida interanual, en contraste con los 10.522 euros que se han pagado en el mes de media en España, con un aumento del 5,8%.

En términos mensuales, sobre agosto, el precio ha crecido el 0,8% en la comunidad y, en media nacional, ha aumentado el 0,7%. El segmento de los turismo de más de ocho años ha acumulado el 68,5% del total de las ventas en la comunidad, frente al 64,3% a nivel nacional. Castellón ha registrado el mayor crecimiento en los precios interanuales en la comunidad en septiembre.

MERCADO NACIONAL

El precio de los turismos usados ha subido en septiembre el 2% en España en comparación con el mismo mes del año pasado, con un precio medio de 12.986 euros, colocándose nuevamente por debajo de los 13.000 euros, algo que no sucedía desde el mes de mayo.

En términos mensuales, sobre agosto de 2025, ha descendido tres décimas siguiendo la tendencia que ya se registró en el mes anterior. En los tres primeros trimestres del año se han transferido 1.569.627 turismos de segunda mano (+7,2%) en España a un coste medio de 12.978 euros que implica un alza del 1,7% comparado con el mismo periodo de 2024.

Por tramos de precio, el 23,5% de los turismos vendidos en el mes, 42.868, estuvo por debajo de los 3.000 euros y, tan solo, el 5,2% se colocó en el tramo alto, superando los 36.000 euros. En relación con los turismos más antiguos --superan los ocho años--, los compradores han pagado de media 10.522 euros, con una subida del 5,8% interanual y un 0,7% mensual comparado con los precios del mes de agosto. De los 182.488 turismos transferidos en septiembre, 117.383 tenían ocho o más años, el 64,3% del total.