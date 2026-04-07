El precio de la vivienda en compra y alquiler alcanzan máximos históricos en la Comunitat Valenciana al mismo tiempo

Archivo - Recurso de llaves de una vivienda. EUROPA PRESS - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha alcanzado máximos históricos en el mes de marzo tanto en el precio de compraventa de la vivienda, que se sitúa en 2.712 euros/m2, como en el del alquiler, que ha marcado 14,46 euros por metro cuadrado, según el Índice Inmobiliario Fotocasa.

De este modo, al Comunitat Valenciana sigue la misma dinámica del conjunto nacional, donde la vivienda en venta se ha situado en los 3.014 euros/m2, tras un intenso incremento de un 21% en tan solo un año. Este dato no solo supone un récord absoluto, sino que deja atrás el anterior máximo histórico de 2.952 euros/m2 alcanzado en abril de 2007.

La Comunitat Valenciana es la quinta más cara de España para comprar vivienda y la séptima con el alquiler más elevado, de acuerdo a los datos del portal inmobiliario.

Por primera vez en la serie histórica del Índice Inmobiliario Fotocasa, el precio de la vivienda en venta y alquiler ha alcanzado sus máximos de forma simultánea en España. Así, el pasado mes de marzo se convierte en el mes de mayor tensión para el acceso a la vivienda en las últimas dos décadas, ha explicado en un comunicado,

En el mercado de la vivienda en venta en el mes de marzo el precio medio en España se ha situado en los 3.014 euros/m2, tras un intenso incremento de un 21% en tan solo un año. Este dato no solo supone un récord absoluto, sino que deja atrás el anterior máximo histórico de 2.952 euros/m2 alcanzado en abril de 2007.

Por su parte, el precio del alquiler en España alcanza en marzo los 14,46 euros/m2, el valor más alto alcanzado en los registros de Fotocasa, que cuenta con 20 años de análisis continuado. Aunque este es el valor más alto registrado hasta el momento, el precio del alquiler en España ha alcanzado hasta en 18 ocasiones el precio máximo.

"Los españoles nunca se habían enfrentado a unos precios tan altos en ambos mercados al mismo tiempo, ha señalado la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, antes de añadir que "detrás de este fenómeno hay un desequilibrio cada vez más profundo entre oferta y demanda".

Matos ha incidido en que "la demanda se mantiene en niveles muy elevados, impulsada por el crecimiento demográfico, el auge de los hogares unipersonales y unas condiciones de financiación más favorables que han reactivado la compra. Sin embargo, la oferta sigue siendo claramente insuficiente, tanto en venta como en alquiler. Por lo tanto, es probable que este escenario de máximos se repita a lo largo de 2026".

CINCO COMUNIDADES ALCANZAN MÁXIMOS EN LA VENTA

Durante el mes de marzo en cinco comunidades autónomas se alcanzan precios máximos. Se trata de Andalucía, Baleares, Canarias, la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid.

Con este precio máximo alcanzado en marzo, Baleares con un precio medio de 5.395 euros/m2 es la comunidad autónoma más cara para comprar una vivienda en España. Le sigue como segunda comunidad más cara Madrid con un precio medio de 5.372 euros/m2.

Canarias, se posiciona con este precio máximo en el cuarto puesto en el ranquin de comunidades más caras para comprar con un precio medio de 3.397 euros/m2. Por su parte, Andalucía se posiciona como la sexta comunidad más cara para comprar una vivienda, con un precio medio de 2.860 euros/m2.

La quinta comunidad que alcanza máximos en marzo es la Comunitat Valenciana que con un precio medio de 2.712 euros/m2 se posiciona como la sexta comunidad más cara para comprar una vivienda en España

El resto de las comunidades autónomas aún no han superado los precios máximos alcanzados durante los años 2006 y 2007. La comunidad que más cerca está de superar máximos es Galicia, que actualmente se encuentra un -7,2% por debajo del precio máximo alcanzado en octubre de 2007 cuando el precio medio fue de 2.382 euros/m2.

Cantabria es la siguiente comunidad que está más cerca de alcanzar el máximo de septiembre de 2007, al encontrarse un -9-9% por debajo del máximo que se marcó en los 2.866 euros/m2. En el otro extremo, la comunidad que más lejos está de alcanzar máximos es Aragón, que está un -39% por debajo del precio que alcanzó en mayo de 2007 (3.105 euros/m2).

EL ALQUILER LLEGA A MÁXIMOS EN 12 CCAA

Si se analizan los precios del alquiler en las comunidades autónomas se ve que todas han alcanzado máximos respecto a los años de la burbuja inmobiliaria.

En el mes de marzo de 2026 son 12 las que vuelven a alcanzar precios récord, frente a las 8 comunidades que alcanzaron máximos en marzo de 2025, aunque en marzo de 2024 fueron 12 las comunidades que alcanzaron máximos y en 2023 fueron 10 las que ya alcanzaron precios máximos.

Así, en marzo de 2026 se alcanzan precios máximos en Andalucia, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, la Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, País Vasco y Murcia.