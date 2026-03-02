El precio de la vivienda interanual sube un 20,5% en la Comunitat Valenciana en febrero, según Fotocasa

Anuncio de viviendas en alquiler - Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en la Comunitat Valenciana ha subido un 20,5% interanual en el mes de febrero y el precio medio de las viviendas ofertadas se ha situado en 2.649 euros/m2, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Si se calcula este último incremento mensual y se multiplica por los 80 m2 de una vivienda estándar, el valor medio de una vivienda es 211.882 euros en febrero.

De este modo, la Comunitat Valenciana ha experimentado en un año un incremento del 20,5% en el precio medio de las viviendas de 80 m2, pasando de 175.890 euros a 211.882 euros en febrero de 2025 (35.993 euros de diferencia). Este último valor interanual (20,5%) es el décimo cuarto incremento en cadena por encima del 20%.

Las 17 comunidades autónomas incrementan el precio interanual en febrero. Los incrementos superiores al 10% afectan a 12 comunidades y encabezan la lista Región de Murcia (24,9%), Asturias (23,1%), Comunitat Valenciana (20,5%), Andalucía (19,9%) y Canarias (19,3%).

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha afirmado que la Comunitat Valenciana "está registrando un ciclo de subidas sin precedentes en su serie histórica". Ha destacado que encadena ya 14 meses consecutivos con incrementos interanuales superiores al 20%, "una tendencia que refleja una presión de compra extrema y constante".

La Comunitat Valenciana "se ha convertido en uno de los principales focos de tensión inmobiliaria de todo el país, impulsada por un interés comprador que no se ve frenado por el encarecimiento de los inmuebles", ha explicado.

El ranking de CCAA con el precio del metro cuadrado más caro lo encabezan Baleares (5.317 euros/m2) y Madrid (5.217 euros/m2). Le siguen País Vasco con 3.709 euros/m2, Canarias con 3.356 euros/m2, Cataluña con 3.313 euros/m2, Andalucía con 2.797 euros/m2, Comunitat Valenciana con 2.649 euros/m2, Cantabria con 2.543 euros/m2, Navarra con 2.309 euros/m2, Asturias con 2.274 euros/m2 y Galicia con 2.178 euros/m2.

PROVINCIAS Y CAPITALES

En las tres provincias analizadas sube el precio interanual de la vivienda en el mes de febrero y son Valencia (26,6%), Alicante (16,1%) y Castellón (15,2%). La más cara es Alicante con 2.952 euros/m2, después Valencia con 2.436 euros/m2 y Castellón con 1.729 euros/m2.

En las tres capitales de provincia ha subido el precio. La crecida más intensa es la de València capital (15,1%), seguida de Castelló de la Plana (12,9%) y Alicante (3,6%).

Respecto a los precios, el orden de las capitales de provincia con el precio de mayor a menor es València con 3.570 euros/m2, Alicante con 2.829 euros/m2 y Castelló de la Plana con 1.916 euros/m2.

MUNICIPIOS

El precio medio de la vivienda de segunda mano sube en el 92% de los 106 municipios con variación interanual analizados por Fotocasa. En 8 (8%) de los municipios sube el valor interanual de la vivienda por encima del 40% y son: Dolores (70,1%), Bigastro (63,6%), Pego (62,2%), Alfafar (49,1%), Burjassot (43,5%), Petrer (43,4%), Cabanes (42,2%) y Albatera (41,2%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en febrero, el orden de las ciudades con un precio superior a los 4.000 euros/m2 son Calp con 4.618 euros/m2, L'Alfàs del Pi con 4.594 euros/m2, Alboraya con 4.528 euros/m2, Xàbia con 4.056 euros/m2 y La Nucia con 4.021 euros/m2.