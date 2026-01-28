El precio de la vivienda nueva alcanza su máximo histórico en la Comunitat Valenciana en 2025, según tasadores

Archivo - Llaves de una casa - MARIA ZIEGLER/UNSPLASH/RASTREATOR - Archivo

VALÈNCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la vivienda nueva ha alcanzado al cierre de 2025 los 2.261 euros/m2 en la Comunitat Valenciana, y se sitúa ya en el máximo histórico de la serie por encima del registro de diciembre de 2007.

La cifra alcanzada al cierre del año pasado presenta un incremento interanual del 8,6% y del 4,4% semestral, según la nueva edición del Estudio de Vivienda Nueva de la Sociedad de Tasación.

València es la quinta capital a nivel nacional donde más ha crecido el precio de la vivienda nueva durante el último año (9,2%). Su ritmo de crecimiento se sitúa por encima, de hecho, de la media nacional (8,9%). A su vez, también destaca la evolución de Alicante y Castelló, con incrementos anuales del 7,9% y 6,4%, respectivamente.

El delegado general de Valencia de Sociedad de Tasación, Alberto de Jorge, ha explicado que "el mercado de vivienda de obra nueva en la Comunitat Valenciana mantiene un notable dinamismo y encadena cuatro trimestres consecutivos por encima de los 2.000 euros/m2".

En diciembre de 2025, el precio registró un incremento interanual del 8,6 %, en línea con la media nacional. La combinación de una demanda intensa, una oferta ajustada y el encarecimiento de los costes de construcción ha llevado a la Comunidad a alcanzar su máximo histórico".

De las tres capitales, València mantiene el precio unitario más elevado con 2.538 euros/m2; seguida por Alicante (1.859 euros/m2) y Castelló (1.758 euros/m2).

Más allá de las capitales, encabeza la lista Benidorm (Alicante) con 2.545 euros/m2, seguida por Benicàssim (Castellón) con 2.160 euros/m2. A su vez, a nivel evolución durante el último año más allá de las capitales, destacan los municipios como Torrent y Gandia (Valencia), donde los precios medios han alcanzado máximos con aumentos interanuales del 8,5% y 8,2%, respectivamente.

6,5 AÑOS DE SALARIO ÍNTEGRO

Respecto al número de años de sueldo íntegro que un ciudadano medio necesitaría destinar para la compra de una vivienda de tipo medio, se ha situado en 6,5 años en la Comunitat Valenciana al cierre del cuarto trimestre de 2025, 0,2 puntos más al registrado en el mismo periodo del año anterior. La media nacional se establece en 7,6 años.

El Índice de Confianza Inmobiliario de Sociedad de Tasación ha registrado una bajada de una décima durante el último trimestre hasta alcanzar los 60,9 puntos en la Comunitat Valenciana, siendo éste el cuarto Índice de Confianza más alto de todas las autonomías españolas, solo por detrás de Navarra (63,4), Asturias (61,9) y Región de Murcia (61,4).

Esta evolución al alza coincide con la tendencia que se observa en el conjunto de España, que se mantiene por encima del punto de equilibrio (59,2), lo que confirma que la situación de optimismo continúa siendo generalizada, al igual que en trimestres anteriores.

La encuesta de base para obtener este indicador se ha realizado entre los días 5 y 16 de diciembre 2025. Este indicador recoge la opinión de 487 profesionales repartidos por toda España, incluida la Comunitat Valenciana, sobre aspectos económico-inmobiliarios de las zonas en donde desarrollan su actividad profesional, para valorar su visión sobre la situación del mercado inmobiliario y las perspectivas de futuro de éste, cogiendo como referencia en los últimos tres meses y los tres meses siguientes.