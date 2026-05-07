El precio de la vivienda sube un 2,3% en la Comunitat Valenciana en el primer trimestre, hasta los 1.963 euros/m2

Archivo - Imagen de recurso de las llaves de una vivienda. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

VALÈNCIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El precio por metro cuadrado de vivienda ha alcanzado los 1.963 euros en la Comunitat Valenciana a lo largo del primer trimestre del año, un 2,3 por ciento más en relación al trimestre precedente, según ña Estadística Registral Inmobiliaria del 1º Trimestre de 2026 del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mescantiles de España.

Se trata del noveno importe más elevado de entre todos los registrados en las diferentes autonomías españolas. En España, el precio ha subido de media un 3'2% hasta situarse en 2.429 euros/m2 , un nuevo máximo histórico tanto en vivienda nueva como en usada. Catorce comunidades autónomas y treinta y cinco provincias cierran con ascensos.

Es el caso de Alicante (2.214 euros/m2 ), Valencia (1.843 euros/m2 ) y Castellón (1.443 euros/m2), que apuntan subidas del 1,5%, 5,2% y 3,3% respectivamente.

El número total de compraventas de viviendas registrado en la Comunitat Valenciana durante el primer trimestre del año ha ascendido a 26.627. De enero a marzo, las transacciones cayeron un 1,8% en relación al último trimestre de 2025.

Aun así, la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía con mayor número de operaciones, solo por detrás de Andalucía (36.119) y Cataluña (30.027), al copar el 11,38% de la cuota del mercado nacional.

Por provincias, Alicante anota 12.614 compraventas (tercera provincia española), Castellón 3.828 (decimocuarta) y Valencia 10.185 (cuarta provincia).

En todo el país se contabilizan 178.096 compraventas, el tercer mejor resultado desde 2007, con una leve bajada del 0,1% frente al trimestre anterior y diez comunidades autónomas en descenso. Si se compara con el primer trimestre de 2025, la caída es todavía mayor, llegando casi al 2%.

ALICANTE, LÍDER EN DEMANDA EXTRANJERA

La Comunitat Valenciana sigue siendo protagonista en demanda extranjera de viviendas. Si en España el porcentaje de compra por extranjeros se sitúa en el 13,92%, con incrementos tanto en términos porcentuales como absolutos, en la Comunitat Valenciana este se ha disparado hasta el 28'16% del total de operaciones efectuadas, lo que la sitúa como segunda autonomía en este apartado tras Baleares (28,89%).

Con doce comunidades en positivo, Alicante lidera la clasificación provincial con un 44,65% de viviendas adquiridas por ciudadanos extranjeros, seguida de Málaga (34,3%), Islas Baleares (28,89%), Santa Cruz de Tenerife y Girona. Por su parte, Castellón y Valencia alcanzan el 14,04% y 13,05% de demanda extranjera.

Respecto a la nacionalidad de los adquirentes extranjeros en la Comunitat, un 16,52% procede de la UE, un 5,7% del resto de Europa, el 1,46% de África y un 0,88% de América del Sur.

BAJAN LAS HIPOTECAS

El primer trimestre cerró con un comportamiento dispar en el número de hipotecas registradas a nivel nacional y autonómico. Mientras España crecía un 0,9% al contabilizar 133.618 hipotecas, la Comunitat Valenciana bajaba un 6,2%.

Aun así, la Comunitat Valenciana se ha situado cuarta de la clasificación autonómica por número de operaciones (15.640), solo superada por Andalucía (27.270), Cataluña (24.254) y Madrid (20.379). En España, el porcentaje de compraventas con financiación hipotecaria ha alcanzado una cobertura del 75%, mientras en la Comunitat ha sido del 58,7%.

MAYOR ENDEUDAMIENTO

Según los datos de los registradores, el endeudamiento hipotecario medio por vivienda ha crecido un 1'3% en territorio valenciano hasta alcanzar los 137.711 euros. Se trata del décimo endeudamiento más alto de España, que sube un 0,7% de media hasta alcanzar los 172.430 euros, nuevo máximo histórico con el que se acumulan ocho trimestres consecutivos de subidas.

En cuanto a accesibilidad a la vivienda, los indicadores muestran un nuevo deterioro; la cuota hipotecaria media mensual se sitúa en 651,6 euros, con un ascenso trimestral del 0'7% y un porcentaje en relación al coste salarial del 30,7% (+ 0,1%). En España, la cuota media mensual fue de 807 euros, un 1,4% superior a la del trimestre anterior, con un porcentaje en relación al coste salarial del 34% (+ 0,15%).

CERTIFICADOS Y DACIONES

Las certificaciones de vivienda por ejecución hipotecaria y daciones en pago caen en España un 3,2% y 15,6% de media respectivamente. La Comunitat Valenciana fue tercera en certificaciones (con 658) y primera en daciones, con un total de 122.