El precio de la vivienda usada sube un 23% interanual en el tercer trimestre en la Comunitat Valenciana, según Fotocasa

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha cerrado el tercer trimestre de 2025 con una subida trimestral del 3,4% en el precio de compraventa de la vivienda de segunda mano y una subida interanual del 23,1%, la más acusada desde hace 21 años en este periodo del año, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Estos aumentos detectados en septiembre sitúan el precio de la vivienda en venta en 2.479 euros por metro cuadrado. Aunque en el conjunto del país los precios siguen ligeramente por debajo de los máximos de 2007 (-6,4%), en las ciudades más dinámicas el techo ya se ha roto. Todas las comunidades autónomas suben de precio y más de la mitad, como la Comunitat Valenciana, lo hacen por encima del 10%.

"Son cifras que reflejan una oferta cada vez más limitada que no puede absorber ni el alto ritmo de creación de hogares, ni la mejora de las condiciones hipotecarias", ha advertido la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

En las CCAA, este tercer trimestre de 2025 se presenta con 16 subidas trimestrales e interanuales. La comunidad con el mayor incremento trimestral es Asturias (5,4%), seguida de Andalucía (4,4%), Cantabria (3,9%), Madrid (3,9%), Comunitat Valenciana (3,4%), Baleares (2,9%), Galicia (2,9%), Canarias (2,7%), Castilla-La Mancha (2,6%), Región de Murcia (1,7%), País Vasco (1,3%), Cataluña (1,1%), La Rioja (1,1%), Navarra (0,7%), Extremadura (0,5%) y Castilla y León (0,4%). Por otro lado, la única comunidad en la que se produce descenso es Aragón (-0,9%).

En cuanto al ranking de precios por comunidades, Baleares, ocupa el primer puesto y supera la barrera de los 5.000 euros por quinto mes consecutivo, en concreto se paga por Baleares 5.048 euros/m2. Baleares alcanza precios máximos en cinco de los nueve meses transcurridos de 2025, superando los precios de los registros del Índice Fotocasa.

En el orden de precios, le siguen las comunidades de Madrid con 4.973 euros/m2, País Vasco con 3.567 euros/m2, Canarias con 3.184 euros/m2, Cataluña con 3.115 euros/m2, Andalucía con 2.671 euros/m2, Comunitat Valenciana con 2.479 euros/m2, Cantabria con 2.377 euros/m2, Asturias con 2.143 euros/m2, Navarra con 2.136 euros/m2, Galicia con 2.047 euros/m2, Aragón con 1.805 euros/m2, Región de Murcia con 1.740 euros/m2, La Rioja con 1.736 euros/m2, Castilla y León con 1.634 euros/m2, Castilla-La Mancha con 1.277 euros/m2 y Extremadura con 1.272 euros/m2.

PROVINCIAS

En las tres provincias este tercer trimestre de 2025 se presenta con tres subidas trimestrales e interanuales. Las provincias con incrementos trimestrales son Castellón (5,7%), Valencia (4,9%) y Alicante (1,9%).

El orden de las provincias con el precio de la vivienda más elevado es Alicante con 2.796 euros/m2, Valencia con 2.228 euros/m2 y Castellón con 1.690 euros/m2.

CAPITALES DE PROVINCIA

El orden de las capitales de mayor a menor incremento trimestral es Castelló de la Plana (3,0%) y València capital (2,7%). Por otro lado, Alicante es la única en la que el precio trimestral desciende (-0,6%).

En cuanto al ranking de precios por capitales, el orden de las capitales es València capital con 3.405 euros/m2, Alicante con 2.783 euros/m2 y Castelló de la Plana con 1.852 euros/m2.

MUNICIPIOS

De las 104 ciudades analizadas por Fotocasa con variación trimestral en septiembre de 2025, en el 67% de ellas se producen incrementos en el precio de la vivienda por metro cuadrado.

De estas subidas trimestrales, en 16 ciudades (15%) el incremento del precio ha estado por encima del 10%. Albal ha visto disparar los precios del metro cuadrado de vivienda un 29,3%. A ésta, se le suman los también altos incrementos trimestrales de Paiporta (19,9%), Burjassot (19,0%), L'Alfàs del Pi (16,4%), Albatera (13,1%) y Castalla (11,0%).

Por otro lado, las ciudades con descensos son Pego (-13,9%), Bigastro (-12,9%), Carlet (-10,9%) y Miramar (-10,6%).

Son tres los municipios con precios superiores a los 4.000 euros/m2 y son: L'Alfàs del Pi con 4.722 euros/m2, Calp con 4.473 euros/m2 y Alboraya con 4.396 euros/m2. Por otro lado, son tres los municipios más económicos y con precios inferiores a los 800 euros/m2: Callosa de Segura con 812 euros/m2, Sax con 839 euros/m2 y Muro de Alcoy con 879 euros/m2.