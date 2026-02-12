Los precios de compra y alquiler de vivienda en Valencia llegan a máximos y el sector prevé que siga así en 2026

Archivo - Presentación del Informe sobre el Mercado Inmobiliario de Valencia del cuarto trimestre de 2025 del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia - API - Archivo

VALÈNCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en la provincia de Valencia ha cerrado 2025 en máximos de casi dos décadas, tanto en el mercado de compraventa, con 1.649 euros/m2, como en el alquiler, de 13,6 euros/m2/mes. Según el sector inmobiliario, el coste de comprar una vivienda "seguirá creciendo en el año 2026", mientras los alquileres en la capital sí parecen "tocar techo", pero la demanda desplazándose hacia el área metropolitana y, con ella, los precios.

Así se ha puesto de manifiesto en la presentación del Informe sobre el Mercado Inmobiliario de Valencia del cuarto trimestre de 2025 del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (API), en la que han intervenido el vicepresidente y portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia, Vicente Díez; el director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, Luis Fabra, y el vocal de la Junta de Gobierno de APIVA, Lluis Planells.

El coste de compra en la provincia ha sido de 1.649 euros/m2, máximos desde el segundo trimestre de 2009, con un incremento trimestral del 3,4% y del 11,9% interanual. En València ciudad, el precio es de 2.663 euros/m2, un nuevo máximo histórico, con un incremento trimestral del 3% y acumulando un aumento interanual del 13,7%.

En la provincia de Valencia, el precio medio por vivienda libre ha sido en el tercer trimestre de 2025 de 168.192 euros, niveles próximos al máximo de 2008. El valor medio de la vivienda se ha situado en 1.919 euros/m2 al cierre de 2025, con un aumento interanual del 10,6% y ocho trimestres consecutivos de subidas por encima del 9%.En la ciudad de València, el precio medio de la vivienda ofertada en venta se sitúa ya en torno a 439.000 euros.

El autor informe califica de "vertical" la subida de precios, que encadena varios años de avances de dos dígitos. "Cuando un mercado me preocupa es cuando empiezo a ver de forma estable crecimientos de dos dígitos, y eso que he dicho que va a seguir subiendo. ¿Es sostenible? No creo", ha añadido Fabra.

LOS PRECIOS RALENTIZAN LA ACTIVIDAD EN LA CAPITAL

Durante los últimos doce meses se han registrado 40.839 compraventas en la provincia de Valencia con un ascenso interanual del 5,3%, volviendo a alcanzar máximos históricos de la serie desde 2008. Estos datos representan el 37,6% del total de las operaciones de compraventas en la Comunitat Valenciana.

En la ciudad de València se han registrado 2.523 compraventas de vivienda en el cuarto trimestre de 2025, lo que supone un aumento trimestral del 18,2% y una caída interanual del 6,3%. En el conjunto de los últimos doce meses, la capital suma 9.603 compraventas, con un descenso interanual del 2,4%

Así, en términos de actividad, la ciudad de València registra un "buen comportamiento en cifras absolutas pero una tendencia peor que la provincia en número de compraventas porque la demanda no es insensible al precio". "Cuando el precio, sube el comprador tiene que buscar una escapatoria para comprar vivienda y se mueve geográficamente, con lo que tiene mejor comportamiento otro tipo de municipios", ha detallado Fabra.

El experto ha explicado que "se vende mucho, estamos en máximos de 2007 de actividad. Cuando tenemos muchas ventas, el mercado es muy líquido. Crecen las compraventas y, a continuación, el precio de oferta. El precio de cierre también crece. ¿Cuándo cambiará? Cuando estamos arriba creemos que no vamos a bajar y bajamos, y cuando estamos abajo creemos que no vamos a subir", ha comentado.

"Llegará un momento --ha proseguido-- en el que el mercado no será tan líquido. Cuando la cosa pase a una situación de dificultad, lo primero que veremos corregir serán las compraventas. Cuando corrija la actividad, luego el precio de oferta y luego el de cierre. Pero hasta que no pase, el vendedor no asumirá que tiene que corregir su precio y suele haber un decalaje de cuatro o cinco meses entre que se corrige la compraventa y se corrige el precio".

En la Comunitat Valenciana se formalizaron 108.608 compraventas de vivienda en el interanual del cuarto trimestre de 2025, un 4,9% más que un año antes, lo que equivale a 19,78 operaciones por cada mil habitantes.

"TENEMOS QUE PRODUCIR VIVIENDAS ADQUIRIBLES"

El informe constata una reducción del stock residencial disponible: en 2022 había cerca de 35.000 anuncios activos de viviendas en venta, en 2025 la cifra se ha desplomado a poco más de 20.000. "Si disponemos cada vez de menos producto, el precio no puede hacer otra cosa, no va a bajar", ha advertido Fabra.

La distribución de compraventas de vivienda en la provincia de Valencia ha sido de un 79,2% de vivienda usada, frente al peso en vivienda nueva del 20,8%. Más del 85% del total del mercado de compraventa es vivienda usada. La vivienda nueva apenas supone una quinta parte del total, en un contexto en el que la superficie media de las promociones supera los 100 m2 y encarece el acceso a la obra nueva.

"Tenemos que producir viviendas adquiribles; si la vivienda nueva la haces de 101 m2 no va a ser fácil", ha dicho, y ha recurrido a una metáfora automovilística: "Si me obligan a comprar un Mercedes, no puedo pretender que sea barato".

El número de visados de dirección de obra en vivienda para la provincia de Valencia en el interanual del cuarto trimestre de 2025 ha sido 7.042, con un incremento interanual del 48,6%. La actual demanda de vivienda nueva es un 18% inferior a la futura oferta de vivienda nueva y, además, es insuficiente teniendo en cuenta que se formaron 11.930 hogares nuevos en la provincia en 2025.

Con respecto a la demanda extranjera, el 27,2% de las compras de vivienda en la Comunitat Valenciana durante el último trimestre han correspondido a personas de otros países. En la provincia de Valencia el peso de compras por extranjeros ha sido del 12,2%, con una tendencia descendente.

ALQUILERES

En el mercado del alquiler, la provincia de Valencia también ha cerrado 2025 en máximos, con un precio de oferta de 13,6 euros/m2/mes en diciembre y un aumento interanual del 8,9%.

En la ciudad de València la renta ofertada alcanza los 15,9 euros/m2/mes, cerca del máximo histórico de 16 euros, tras subir un 3,4% en el trimestre y un 6,4% en el último año, mientras que la renta mensual media baja ligeramente hasta 1.643 euros.

El informe advierte de que la oferta del alquiler se está estrechando. Se ofertaron 5.166 viviendas en el cuarto trimestre del año en la provincia de Valencia, 207 menos que en el trimestre anterior (5.373).

"EL MERCADO TIENE DOS CARAS"

En palabras de Vicente Díez, "el mercado tiene dos caras". "Una parte optimista, que es el volumen de operaciones, pero también la cara de la persona que quiere comprar o alquilar. Hay una dificultad elevada porque los alquileres están caros, aunque parece que hayan tocado techo, lo cual es una buena noticia", ha comentado.

"El problema de las compraventas es que hay muy poca oferta, muy poca promoción de obra nueva, y eso dificulta cada vez más el acceso. Ojalá se impulsen más viviendas de obra nueva, asequible a la hora de comprar y a la hora de alquilar, porque es lo que necesita el usuario, el comprador o el inquilino", ha sostenido.

COMPORTAMIENTO "SIMILAR " EN LA ZONA DE LA DANA

Respecto al comportamiento del mercado en los municipios afectados por la dana, Lluis Planells ha comentado que "el comportamiento es bastante similar a toda la provincia, porque además la gente que ha sufrido la dana sigue queriendo vivir en su pueblo".

"Además, como está en el extrarradio, es precio más asequible que en València capital. Por lo tanto, la gente no tiene un freno inicial a vivir en estas zonas", ha agregado.