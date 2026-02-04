El Premi Teatre Breu Nous Temps ofrece en un libro una panorámica del talento dramático emergente - AVEET

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sede de la SGAE de València acogerá el próximo 11 de febrero, a las 18.00 horas, la presentación de un libro con los textos ganadores de la edición 2025, 2009 y 2008 del Premi Teatre Breu Nous Temps.

El galardón esrá impulsado por AVEET (Asociación Valenciana de Escritoras y Escritores Teatrales) junto con ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático), ESAC (la Escuela del Actor) y Escuela OFF, además de la Fundación SGAE y la Muestra de Autores Contemporáneos de Alicante, que se suma a la convocatoria de 2026.

La distinción se dirige al alumnado de los estudios oficiales de arte dramático, en cualquier de sus especialidades, y se ha constituido como una especie de cantera de las artes escénicas valencianas, descubriendo nuevas voces que, a lo largo del tiempo, han ido confirmando su estilo y haciéndose un lugar a nuestra escena, resaltan los impulsores de la convocatoria en un comunicado.

El galardón nació en 2004 para incentivar la creación de textos dramáticos y un año más tarde consolidó su modelo, incluyendo la publicación de las obras ganadoras y el montaje para representarlas. Después de ver la luz el segundo volumen de la colección, la crisis económica del 2008 dificultó la continuidad de la iniciativa, acabando primero con la edición impresa de los textos ganadores y un año después con la propia convocatoria.

La voluntad de la Associació Valenciana d'Escriptores i Escriptors Teatrals hizo que en 2024 empezara la búsqueda de apoyos y colaboraciones para retomar el premio. Un trabajo que dio sus frutos en 2025, con la reapertura de la convocatoria y la recepción de 22 candidaturas.

El jurado compuesto por Xavier Puchades, Pedro Giménez, Juan Luis Mira, Pepe Galotto y Rocío Chico ha elegido como ganadora a Beatriu Casanovas por el texto Els Comas (Qui fa el que pot no està obligat a més), otorgándole 1.000euro. Y ha dado el accésit con 500euro a Meritxell Guzmán por Dos almas (arte menor).

En primavera tendrá lugar una lectura dramatizada de la obra ganadora, con un elenco donde se integrará alumnado de los tres centros formativos. Y las autoras han disfrutado gratuitamente de una de las actividades formativas de AVEET o de la Muestra de Autores Contemporáneos de Alicante, con el objetivo de favorecer el perfeccionamiento y profesionalización de los escritores y escritoras.

"Pero el beneficio más a largo plazo del Premi Teatre Breu Nous Temps es que las obras distinguidas pasan a formar parte de la colección de libros creada con la colaboración de Edicions 96", subrayan.

El próximo miércoles se presenta el tercer volumen en un acto abierto al público y, hasta agotar existencias, se dará un ejemplar a los asistentes. El libro incluye, junto en las piezas seleccionadas de 2025, las de anteriores convocatorias que se habían quedado sin publicar. Es el caso de los textos premiados en 2009, con César Tormo como ganador por La estrategia del parchís y el accésit a Marta Bevilaqua por Sutil línia blanca o regreso al hogar.

También del palmarés de 2008, cuando ganó Nacho López Múrria con El úlitmo ladrido de Claudio, y el accésit fue para Paula Llorens por Cardiovascular, su primer texto teatral.

TESTIMONIO DE LOS PRIMEROS PASOS

"Al final, editar en papel es dejar testimonio de los primeros pasos de dramaturgos y dramaturgas en un momento incipiente de su carrera. Tiene un valor documental muy importante y también es un estímulo para la creatividad, para garantizar el relevo generacional en cuanto a la autoría escénica valenciana", explica la presidenta de AVEET, Isabel Martí.

Las autoras seleccionadas en 2025 tienen perfiles muy diferentes. La ganadora, Beatriu Casanova, es graduada en Estudios Ingleses por la Universitat de València y máster en educación secundaria. Actualmente, está en el cuarto curso de interpretación de la ESAD, aprovechando la excedencia que ha pedido a su trabajo como docente para investigar su vocación escénica. Cultivada primero en el mundo de la danza, ahora explora el teatro como expresión de sus inquietudes, que incluyen la colaboración con el proyecto 'Women's Legacy', financiado por el Fondo Erasmus+ y el Instituto de la Mujer.

Su creación 'Els 'Comas'. Qui fa el que pot no està obligat a més' se sitúa en un entierro, acto social que confirma que la muerte une tanto o más las familias que la celebración de la vida. En el velatorio de los seres queridos sale lo mejor y peor de la gente, desenterrando sentimientos y vínculos ocultos, descubriendo que padres e hijos han sido solo lo que les han enseñado o han sido capaces de aprender.

El accésit de la última edición del premio ha sido para la joven Meritxell Guzmán, con el perfil de una vocación por la interpretación definida y muy temprana. Instruida desde la infancia en clases de teatro, antes de cumplir los veinte años ha pasado por ESAC y Escuela OFF, donde ahora está en el segundo curso del grado de Artes Escénicas. Paralelamente, la pasión por la escritura también la ha acompañado desde muy pequeña, desarrollando una faceta poética que traspasa su estilo al enfrentarse a la creación de textos escénicos.

En 'Dos almas' habla de la unión fortuita de dos personas. Un reencuentro que parece voluntad de los hilos que secretamente unen los individuos para ir tejiendo historias. Ésta es la de un amor inadvertido. La de una invitación a creer en el mundo. La de una oportunidad para empezar de nuevo. La de un agradecimiento por venir, por estar y por partir.