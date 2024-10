El pastelero Paco Torreblanca habla en nombre de los galardonados y apuesta por tener "la cabeza en las estrellas y los pies en el suelo"

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El maestro pastelero Paco Torreblanca, en nombre de todos los premiados con las distinciones de la Generalitat entregadas por el 9 d'Octubre, ha subrayado la necesidad de "potenciar" el talento y apoyar iniciativas educativas, culturales, económicas y sociales que "desde la tradición apuestan por la innovación, el rigor y la disciplina". Todo ello para "alcanzar la excelencia y que el futuro de los jóvenes, qué voy a decir yo, sea aún más dulce", ha agregado.

Torreblanca ha sido el encargado de pronunciar el discurso en representación de todos los galardonados en el tradicional acto institucional y ha recogido el galardón 'Ambaixador de la Comunitat Valenciana'.

Este año, la Generalitat ha reconocido con la Alta Distinción por el 9 d'Octubre a la historiadora de la Real Academia de la Cultura Valenciana (RACV) y exconsellera María Desamparados Cabanes. También ha premiado, entre otros, a los equipos de extinción de Campanar; el escritor Ferran Torrent; al exeurodiputado García-Margallo; al director del Museo del Prado, Miguel Falomir; la productora maría Zamora; la Asociación Raíces del Reino de Valencia; al compositor del pasodoble 'Paquito el chocolatero, Gustavo Pascual Falcó (a título póstumo); al Valencia Club de Hochey y a los medallistas olímpicos y paralímpcos.

Torreblanca ha expresado que "no es poca cosa hacer el postre en forma de discurso para un menú de nombres tan distinguidos y que ha aportado tanto y tan bueno" a la Comunitat Valenciana. El pastelero ha explicado que cada uno de los distinguidos ha seguido "un camino diferente" que les ha llevado a recibir "el mejor reconocimiento que uno puede recibir, el de tu propia gente".

El 'Ambaixador de la Comunitat Valenciana' se ha mostrado convencido de que todos los distinguidos tienen "una cosa en común" que es la máxima por la que él se ha regido en su vida: tener "la cabeza en las estrellas y los pies en el suelo".

Según Torreblanca, "con la cabeza en las estrellas no hay metas inalcanzables" pero "sin los pies en el suelo no llegaremos a ella". Esto significa "ser consciente de que hay que trabajar duro para conseguir resultados. Que no hay tarea, por humilde que sea, que no deba de ser hecha buscando la excelencia" y que "hay que poner rigor, disciplina y pasión y en cada cosa que uno hace".

Paco Torreblanca ha asegurado que a sus 73 años sigue trabajando "con pasión" y ha citado una frase de Clint Eastwood, cuando le preguntaron por qué seguía haciendo películas a los 92 años. "Éste contestó: 'Sigo trabajando para que el viejo que hay fuera no entre dentro de mí'. Así lo han hecho mis compañeros y compañeras de reconocimiento en este 9 de octubre. Y así creo que debemos de seguir haciéndolo", ha manifestado.

El pastelero ha afirmado que los premios del 9 d'Octubre "no deben ser considerados como un final y mucho menos como un postre", sino "como otro principio que nos ayude a todos a seguir trabajando y aportando para el bien común".

La Comunitat Valenciana, ha proseguido, "es una tierra extraordinaria, cuna de muchas cosas buenas, pero, sobre todo, de mucho talento que no se puede quedar sin aprovechar". "Por eso debemos potenciarlo y apoyar las iniciativas educativas, culturales, económicas y sociales que desde la tradición apuestan por la innovación, el rigor y la disciplina para alcanzar la excelencia y que el futuro de los jóvenes, que voy a decir yo, sea aún más dulce", ha concluido.

"ENORME SATISFACCIÓN" ENTRE LOS PREMIADOS

Antes del inicio del acto institucional, y en declaraciones a los medios, el director del Museo del Prado, Miguel Falomir, ha expresado una "enorme satisfacción" por haber recibido la distinción del 9 d'Octubre, ya que ha señalado que "por mucho tiempo que haya pasado fuera de Valencia", no deja de haber nacido aquí y de haber tenido vinculaciones afectivas y profesionales, y sigue ejerciendo como profesor de la Universitat de València (UV).

Respecto a la situación actual de la cultura, Falomir ha destacado que "hay muchas iniciativas nuevas": "Se han abierto museos en los últimos años y creo que lo importante ahora es que se consoliden, que a los gestores les den libertad e independencia para llevarlos a cabo y continuidad", ha expuesto, y ha apuntado a "la continuidad y autonomía en la gestión" como "las claves del éxito del Prado en los últimos 20 años".

También del mundo de la cultura, la productora María Zamora, que este año ha recibido el Premio Nacional de Cinematografía, ha calificado el reconocimiento de la Generalitat como "un orgullo y un honor increíble siendo valenciana y llevando ya un tiempo fuera de Valencia". "Y con muchas ganas de volver cada vez más, pues esto es un pulso más para mí, para volver a trabajar aquí", ha declarado, y ha indicado que le gustaría trabajar con directores valencianos.

Zamora ha manifestado que 2024 está siendo un "año increíble" para ella, al ser "todo muy sorprendente y muy bonito". "Recibir todo el amor de los compañeros de profesión ha sido precioso", ha afirmado, y ha destacado que se siente parte de "una generación de productores" que hacen las cosas "un poco de otra manera". Además, ha aprovechado para lamentar que "la producción está poco reconocida en el mundo cinematográfico".

Desde el ámbito de la investigación, Luis Guanter Palomar, responsable del grupo de Teledetección Terrestre y Atmosférica (LARS) del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha agradecido la distinción al mérito científico como "un orgullo" y un reconocimiento a la investigación en el campo medioambiental, algo actualmente "muy importante".

En esta línea, el profesor de la UPV ha llamado a potenciar la investigación entre los jóvenes, que cuando empiezan lo hacen "con contratos muy precarios". "La ciencia y la investigación es una necesidad a primer nivel", ha reivindicado, ya que "tiene un impacto directo en la sociedad, en nuestro bienestar".

Por su parte, la presidenta de Caixa Rural La Vall San Isidro (CaixaLaVall), Lourdes Falcó, ha puesto de manifiesto la voluntad de esta entidad, que recibe este miércoles la distinción al Mérito empresarial y social que otorga la Generalitat por el 9 d'Octubre, de estar "al lado de la sociedad, que es al final la que nos apoya y la que nos ha sido fiel durante estos 120 años".

Falcó ha destacado que la distinción "supone un reconocimiento a una entidad financiera de hace 120 años que está constituida, que ha velado siempre por los intereses de nuestro municipio" y ha añadido que les servirá también para "acordarnos un poco de nuestros antepasados".