Premian en EEUU la campaña de concienciación de estudiantes de la CEU UCH sobre el buen uso de los antibióticos

El equipo SWICEU de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia ha sido del continente europeo premiado en la presente edición del concurso organizado por la red internacional Tiny Earth para reconocer las mejores campañas para concienciar sobre el uso correcto de antibióticos y contribuir a frenar las resistencias bacterianas.

Con motivo de la Semana Mundial de Concienciación sobre Uso de los Antibióticos de la OMS, esta red internacional que promueve la participación de estudiantes de todo el mundo en la búsqueda de nuevos antibióticos ha convocado estos galardones, a los que se presentaron un total de 77 acciones de concienciación en cuatro categorías, desde distintas universidades de la red, que agrupa a más de 10.000 estudiantes en 16 países.

El primer premio en la categoría 'Mensajes de servicio público' ha sido para la CEU UCH por sus infografías en Twitter sobre las previsiones de la OMS en torno a la resistencias bacterianas a los antibióticos como un problema de salud global prioritario, ha informado la universidad en un comunicado.

En cada una de las infografías compartidas a través de esta red social se incluyen recomendaciones sobre el buen uso de los antibióticos, como no automedicarse, tomar las dosis indicadas y finalizar siempre el tratamiento prescrito. El segundo premio en esta categoría ha sido para la University of Connecticut, por la promoción del documental 'Resistance', y el tercero para la University of Wisconsin por el estudio de campo sobre conocimiento de los antibióticos realizado en su campus.

En el caso de los vídeos, la CEU UCH se ha llevado el tercer premio de la 'Tiny Earth Antibiotic Awareness Campaign' por el cortometraje realizado por los estudiantes de Periodismo de la CEU UCH Javier Ramia y María Lahoz con alumnos del Colegio San Pedro Pascual de Valencia. Su corto emula el formato del cine mudo para escenificar diez situaciones en las que se hace un mal uso de estos medicamentos, ofreciendo la recomendación adecuada.

Los vídeos presentados por el Brockton High School, en Maine, y la Salem State University, de Massachusetts, ambos estadounidenses, han obtenido el primer y segundo premio, en esta categoría.

El equipo SWICEU de la CEU UCH ha obtenido también otro tercer premio, en la categoría denominada 'Miscellaneous', por el stand instalado en el campus con motivo de la Semana Mundial de la OMS, en noviembre, para informar sobre el buen uso de los antibióticos bajo el lema 'Porque no son caramelos'. En este caso, su iniciativa concienciadora ha sido premiada tras las propuestas presentadas por la University of Montreal, en su sede de Quebec (Canadá), y el High School Brockton, en Maine (Estados Unidos).

REPITIENDO EL ÉXITO DE 2018

En la anterior edición de estos premios internacionales, el equipo SWICEU fue el ganador absoluto de la 2018 Tiny Earth Antibiotic Awareness Campaign con un vídeo en el que estudiantes de la CEU UCH ofrecen diez consejos, en inglés y en español, para evitar las resistencias a los antibióticos.

En esta edición de 2019 no se ha otorgado premio a un ganador global del concurso, pero la CEU UCH ha logrado premios en todas las categorías en las que ha participado, tres de cuatro, compitiendo con un total de 77 acciones divulgativas de universidades de distintos países.

Según ha destacado la directora del equipo SWICEU, Teresa Pérez Gracia, catedrática de Microbiología de la CEU UCH, Tiny Earth busca, a través de dos vías, la participación de los jóvenes para hacer frente al problema de salud global que suponen las resistencias a los antibióticos.

"Por un lado, involucrándolos en experimentos reales de búsqueda de nuevos antibióticos en el medio natural. Y por otro, invitándoles a concienciar sobre el buen uso de los antibióticos ya conocidos, para que sigan siendo eficaces para las generaciones futuras", ha señalado.

El equipo SWICEU es el primero de esta red internacional que ha incorporado a estudiantes de Comunicación junto a los de Salud para reforzar la dimensión divulgativa del proyecto.