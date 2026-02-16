El Premio de Teatro Infantil y Juvenil del Escalante abre la convocatoria de 2026 - DIVAL

VALÈNCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Escalante, proyecto teatral de la Diputació de València, ha convocado una nueva edición del Premio de Teatro Infantil y Juvenil, que fomenta la escritura de textos dramáticos en valenciano para un público de hasta 16 años.

La convocatoria se publicó el pasado 11 de febrero en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y los interesados pueden presentar su obra hasta el próximo 12 de mayo.

Este galardón pretende reconocer el talento y el trabajo de quienes acercan las artes escénicas al público más joven a través de sus textos, así como encontrar nuevas historias que, mediante múltiples lenguajes, invitan a los más pequeños a reflexionar e imaginar a través de mágicos relatos que cobran vida en el escenario del Escalante, con sus funciones escolares y familiares, explica la diputada de Teatros, Rocío Gil.

La convocatoria, que refuerza un año más el valor de la literatura dramática dirigida al público infantil y juvenil, otorgará un premio de 6.000 euros. El jurado, formado por especialistas de las artes escénicas, escogerá la obra ganadora teniendo en cuenta la originalidad y creatividad del texto, así como la coherencia en su estructura, el desarrollo de sus personajes y la viabilidad de su posible puesta en escena, entre otras cuestiones.

Podrán participar en esta duodécima edición personas mayores de 18 años que no hayan sido galardonadas en las dos últimas ediciones de este premio. Los interesados en participar pueden presentar y tramitar la solicitud por medios electrónicos desde la sede electrónica de la Diputació.

Las obras ganadoras de las últimas ediciones son 'L'udol', de Begoña Tena (2025); 'El vol de Farasha', de Mafalda Bellido (2024); 'Xut', de Roberto García (2023), e 'Històries del Nan Borumballa' de Pasqual Alapont (2022).