Los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública reconocen a Suma por sus servicios al ciudadano

ALICANTE, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 18 edición de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública ha reconocido a Suma Gestión Tributaria por "el valor de su ecosistema de servicios de atención a la ciudadanía".

Estos "prestigiosos" galardones están convocados por el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública y buscan "premiar el esfuerzo que realizan los organismos públicos para mejorar sus servicios", según ha informado la Diputación de Alicante en un comunicado.

El organismo dependiente de la institución provincial ha participado con el proyecto 'Omnicanalidad orientada al ciudadano', que ha sido premiado con un accésit en la modalidad Premio Ciudadanía por "los servicios que presta a los contribuyentes, combinando cercanía física y diversidad de canales digitales".

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha destacado que este proyecto pone en valor un conjunto de actuaciones "adecuadamente articuladas y coordinadas" con la finalidad de "lograr un avance sustancial en la experiencia del contribuyente en su relación con Suma".

Por su parte, el director de Suma, José Antonio Belso, ha señalado que a la "amplia" oferta de canales de comunicación, como atención telefónica, 'chat', WhatAapp, metaverso y oficinas móviles y de pago digitales con Bizum, "se han añadido algunas iniciativas innovadoras basadas en inteligencia artificial (IA)".

Entre las nuevas iniciativas, Belso ha resaltado "la simplificación de trámites mediante el principio de 'lenguaje claro', que buscan servicios públicos más eficientes y comprensibles para el ciudadano".

Así, la propuesta presentada por Suma incluye un análisis de tendencias y métricas de uso de los servicios que van a permitir "una evaluación continua de su impacto, ajustando sus características en función de los resultados".

GALARDONES

Junto al galardón concedido a Suma, el Premio Ciudadanía se le ha concedido a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, por la práctica 'Libro verde para la gestión sostenible del patrimonio cultural'.

El otro premio ha sido para el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la Entidad Pública Empresarial (EPE), por la práctica 'IA al servicio de la gestión del conocimiento para el apoyo público a la I+D+I'.