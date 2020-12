Los Premis Carles Santos coronan a 'Donde nace el infarto', de Ciudad Jara, como mejor disco

ALICANTE, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

'Donde nace el infarto', de Ciudad Jara, ha logrado el reconocimiento al mejor disco en los Premis Carles Santos de la Música Valenciana, que celebraron anoche su tercera edición en el Teatre Principal de Alicante.

El músico valenciano Julio Bustamante fue uno de los grandes protagonistas de la velada al recibir el Premio de Honor que otorga la Conselleria de Cultura de la Generalitat --de manos de la secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Raquel Tamarit,-- por su larga trayectoria en la música y los muchos hitos alcanzados a lo largo de su carrera.

Julio Bustamante empezó en el mundo de la música de la mano de Vicent Torrent en Equip València Folk, tocando el banjo. Tiene 16 discos publicados y uno en elaboración. Dos de ellos han aparecido en la lista de los '100 mejores discos del pop español' de la revista 'Efe Eme': 'Humedad Relativa' con Remigi Palmero y 'Entusiastas'.

La revista 'Rockdelux' le dedicó un número homenaje en 2013 y ha escrito canciones para otros artistas, como Ariel Rot o Copín de Golpes Bajos. A partir del año 2010 se relanzó su popularidad, especialmente en València y Barcelona.

Su disco 'Cambrers' (grabado en Estudis Tabalet y que en 2021 cumplirá 40 años) supuso una revolución para la música cantada en valenciano y la música valenciana en general, especialmente dentro de la música 'indie'.

Incluso, grupos que tienen como lengua de expresión el castellano o el inglés, han realizado versiones de temas de este disco. En 2019 se hizo una reedición en vinilo que ya está agotada, destaca la Conselleria de Cultura.

Además del premio de honor, en esta ocasión los galardones han estado muy repartidos y dos han recaído en un mismo artista, Andreu Valor, que se ha llevado las distinciones correspondientes al mejor disco de canción de autor y a la mejor gira, por su trabajo 'Insurrecte'.

El premio al mejor disco ha sido para 'Donde nace el infarto', de Ciudad Jara, y la mejor canción, 'Tornado', de Badlands. El premio al grupo revelación lo ha recibido el dueto formado por Laura Esparza y Carlos Esteban, con su disco 'Mare natura'.

Respecto al mejor disco de pop, ha sido para los pegolinos Smoking Souls y su álbum 'Translúcid'. En la categoría de rock, el ganador ha sido 'Metonymy of sound', de Johnny B. Zero., mientras que el mejor disco de música urbana ha sido para el grupo Cactus con el trabajo 'Roma'; y el de fusión y mestizaje lo ha logrado Jonatan Penalba por 'Reversions'.

Manolo Valls Quintet se ha llevado el premio al mejor disco de jazz por 'El ball de les muses' y en la sección de mejor disco de música tradicional, las ganadoras han sido Marala para 'A trenc d'alba'.

Respecto al mejor disco de recuperación de patrimonio musical, los ganadores han sido el Ensemble Alfonsí por 'Instrumentos para loar a Santa María'; mientras que en la categoría de mejor disco de clásica contemporánea se han llevado el galardón Spanish Brass y Albert Guinovart por 'Les aventures de Monsieur Jules'. Dani Miquel ha obtenido el premio al mejor disco de música familiar por 'Desfem'.

DISEÑO Y VÍDEO

El premio al mejor diseño ha sido por la diseñadora Virginia Lorente por el diseño del disco 'Los años líquidos', de Llum. El mejor vídeo ha sido 'City walls', del grupo We Used To Pray, realizado por Build From The Roof y dirigido por Joecar Hanna.

Por último, el premio del público, que este año ha alcanzado una cifra récord de votos, con más de 25.000 personas participantes, ha sido para el Cor de Cambra Ad Libitum.

A la gala asistieron el conseller de Educación, Cultura y

Deporte, Vicent Marzà; la secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Raquel Tamarit; el director general del IVC, Abel Guarinos; la directora adjunta de Música y Cultura Popular del IVC, Marga Landete; la delegada territorial del IVC en Alicante, Alícia Garijo; y representantes de diversas instituciones valencianas.

Siguiendo el hilo argumental de una 'road movie', la ceremonia fue conducida por los músicos y presentadores Vicent Colonques y Mireia Pérez y tenía programadas varias, entre ellas la de Samantha

Gilabert, que hizo una versión muy celebrada en redes de 'Va com va' de Ovidi Montllor.