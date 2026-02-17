Presentaciones de libros, firmas y mesas redondas centrarán la Plaça del Llibre d'Alacant de 2026

Presentación de la Plaça del Llibre d'Alacant de 2026 - PLAÇA DEL LLIBRE D'ALACANT

La Plaça del Llibre d'Alacant llega en este 2026 a su décima edición del 20 al 22 de febrero en la plaza Séneca, con la participación de editoriales, librerías y entidades culturales, y ofrecerá una programación que incluye presentaciones de libros, firmas de autores, mesas redondas, actividades infantiles y propuestas para público familiar.

El acceso es libre y abierto a toda la ciudadanía, con el objetivo de acercar la lectura en valenciano a todos los sectores de la sociedad y convertir este espacio en un punto de encuentro cultural, según han informado los organizadores en un comunicado.

En este sentido, han apuntado que los diez años del evento suponen un "hito" que "consolida el proyecto como una iniciativa cultural de referencia en la ciudad y un espacio fundamental para la promoción de la lectura y la literatura en valenciano".

Uno de los elementos destacados de esta edición es el "papel activo" de las entidades colaboradoras, que han impulsado actividades propias dentro de la programación. Entre estas, están la mañana escolar organizada por la Fundació Sambori, una iniciativa dirigida al alumnado para fomentar la lectura en valenciano desde las primeras etapas educativas.

También la mesa redonda 'Lectura en temps de crisi', organizada por la Fundació FULL, que invita a reflexionar sobre el papel de la lectura en el contexto actual, y la presentación de un libro acompañada de un concierto, impulsada por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC).

Además, la Universidad de Alicante (UA), a través del Vicerrectorado de Cultura, participa con el patrocinio de una biblioteca efímera, un espacio abierto al público para la consulta y descubrimiento de obras en valenciano, mientras que Acció Cultural del País Valencià (ACPV) organiza la actividad 'Amb lletra de dona', centrada en la visibilización de las autoras y la creación literaria femenina.

INICIATIVA "MUY NECESARIA"

Al respecto, el director del Secretariado de Lenguas de la UA, Héctor Càmara, ha remarcado que llegar a la décima edición "es un éxito" y ha señalado que "no es fácil impulsar y mantener una iniciativa de estas características en Alicante", si bien ha remarcado que es "muy necesaria".

Todo ello, "en un contexto con una problemática sociolingüística compleja". En este sentido, ha afirmado que la Plaça del Llibre d'Alacant "demuestra que es posible organizar y consolidar un acontecimiento literario en valenciano en la ciudad".

También ha subrayado que la Plaça del Llibre "va más allá de los libros", ya que "se configura como un espacio para reencontrarse a través de la lectura en valenciano y para reforzar la identidad cultural propia". Además, ha puesto en valor la programación de este año, con más de 30 actividades organizadas "con mucha ilusión".

En la misma línea, Rafa Domínguez, responsable de la organización, ha remarcado que el evento "es mucho más que una feria del libro", pues se trata de una acción de fomento de la lectura que se ha conseguido mantener a lo largo del tiempo y que parte de la "convicción" que leer es un "derecho fundamental".

Así, ha defendido que "leer" en la lengua propia es "esencial", ya que, según ha resaltado, esta acción "forma parte de la identidad colectiva". "Es todo un entramado que mujer sentido a aquello que somos", ha apostillado.

Domínguez también ha incidido en la "importancia de fomentar" la lectura desde la infancia, por lo que ha remarcado el valor de las actividades dirigidas a los más pequeños: "Un niño que lee es un adulto que leerá y, por lo tanto, tendrá una mente mucho más crítica".

Por su parte, Lliris Picó, en representación de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), ha agradecido que la Plaça del Llibre dé voz y haga visibles a los escritores, autoras y autores, librerías y lectores en lengua catalana.

Del mismo modo, ha aseverado que este acontecimiento "evidencia que Alicante tiene escritores y también lectores" en esta lengua y "que existe una comunidad literaria viva y activa que necesita espacios como este para crecer y consolidarse".

"PUNTO DE ENCUENTRO"

Con esta décima edición, la Plaça del Llibre d'Alacant ha reafirmado su papel como "punto de encuentro imprescindible entre el sector editorial, los autores y los lectores, así como entre las entidades que trabajan por la promoción de la lectura", y ha incidido en que la cita "se consolida como una herramienta clave para impulsar la cultura y la lengua propia en la ciudad".