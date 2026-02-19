Presentado el primer libro que recoge la historia de los pregoneros de las Fiestas de la Magdalena

Presentat el primer llibre que arreplega la història dels pregoners de les Festes de la Magdalena des de 1945 a 2025 obra de José Juan Sidro - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

El salón de Plenos del Ayuntamiento de Castellón ha acogido esta tarde la presentación del primer libro dedicado a los pregoneros que han formado parte de las fiestas de la Magdalena a lo largo de su historia, desde 1945 hasta 2025. La obra, titulada 'De la festa, la vespra: De Pregoners i Pregons (1945-2025)', es original de José Juan Sidro.

Esta presentación ha estado presidida por la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, la presidenta del Patronato de Fiestas y concejala de Fiestas, Noelia Selma, las reinas de las fiestas, Clara Sanz y Alba Colón, y ha contado con la asistencia de una parte de los pregoneros que en su día tuvieron la oportunidad de participar en el Pregó, además de colaboradores y familiares que han sido obsequiados con un ejemplar del libro. También han estado presentes diferentes representantes del colectivos festeros y del 'món de la festa'. La presentación del acto ha corrido a cargo de la Reina de las Fiestas de 2025, Paula Torres, ha informado el consistorio en un comunicado.

Para la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, "era importante recoger la historia de los Pregoners, parte esencial y muy significativa de nuestro entrañable Pregó". "Ellos son quienes dan voz a unos versos que los castellonenses recordamos con gran cariño y que son tan importantes para nosotros por el significado que tienen", ha agregado.

Carrasco ha insistido en que "los Pregoners reviven el espíritu de una ciudad que celebra su historia con humildad y con grandeza". "Cada uno de ellos ha entendido que el protagonismo no es personal, sino coral. El pregonero no habla por lucimiento propio; habla para que el pueblo se mire a sí mismo y se reconozca. Habla para que la fiesta comience con la solemnidad y emoción que se merecen generaciones y generaciones de castellonenses", ha apuntado.

Así, la alcaldesa ha resaltado que "este libro es mucho más que una digna compilación 'de noms i de fets', es un monumento a la palabra y a la memoria". "Gracias a José Juan Sidro --ha proseguido-- por haber preservado cada voz, cada gesto y detalle, cada instante irrepetible".

"El Pregón es un sentimiento compartido, es el alma de Castelló haciéndose voz. En ese instante, castellonenses y visitantes compartimos un momento único, una sensación de felicidad que las palabras no llegan a explicar", ha asegurado la alcaldesa.

El libro es una exhaustiva recopilación de la historia de todos los pregoneros que han formado parte de las fiestas de la Magdalena desde su fundación, poniendo en valor la figura de estos protagonistas de uno de los actos más emblemáticos de las fiestas fundacionales. Su intervención en el Pregó ha sido siempre uno de los momentos más esperados por el público asistente, que aguarda la declamación de los versos de Bernat Artola.

UN LIBRO QUE NACE EN LA PANDEMIA

Por su parte, el autor del libro, José Juan Sidro, ha querido mostrar su agradecimiento al Ayuntamiento de Castellón por la edición de este libro "para que pueda estar disponible a todo el mundo", al mismo tiempo que también ha dado las gracias a todos los colaboradores que han hecho posible esta obra.

El autor ha resaltado también que, aunque siempre ha tenido inquietud e interés por la figura del Pregoner y lo que rodea a esta figura, "el punto de inflexión llegó con la pandemia en 2020". "Fue entonces, cuando con motivo de la suspensión de las Fiestas de la Magdalena, cuando empecé a recoger testimonios al respecto hasta el pasado 2025", ha remarcado.

De esta manera surge la idea de contar con una publicación para que la gente pueda consultar todo los relativo a la figura del Pregoner. Sidro también ha resaltado que "este libro se compone de más de 200 páginas en tres partes: la primera de ellas es una aproximación a los textos del Pregó".

"La segunda parte se centra en la figura del Pregoner propiamente dicho, el caballo y la parte musical. Y la tercera, y más importante, recoge una aproximación a cada uno de los casi 40 Pregoners con los que ha contado el Pregó desde 1945 a 2025, así como un repaso a carteles de las diferentes ediciones de las fiestas fundacionales nombrando también a las reinas de las fiestas de cada edición", ha argumentado.

Finalmente, esta publicación cuenta con una recopilación de escritos, insignias o chistes relativos al Pregó. Y se cierra con fichas e indices onomásticos dedicados al Pregoner o de carácter general.

Por su parte, la concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha destacado que "para este equipo de gobierno era fundamental reconocer la figura de los pregoneros que han tenido las fiestas de la Magdalena y era una prioridad poner en valor su labor, tan reconocida por el público asistente al Pregó".