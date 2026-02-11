La presidenta de la AVL confirma contactos con Presidencia para "recuperar la colaboración"

Archivo - Verònica Cantó, presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) - EDUARDO MANZANA/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, ha indicado que "aún" no se ha reunido con el nuevo 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, también responsable de dirigir la Política Lingüística desde la Presidencia del Consell, pero ha confirmado contactos entre este departamento y el ente normativo del valenciano basados en "recuperar la colaboración" que "aún no se ha materializado".

Así lo ha dado a conocer Cantó, a preguntas de los medios, durante la rueda de prensa de presentación de las actividades de l'Escriptor de l'Any de la AVL, donde ha asegurado que "es bueno que se comiencen a establecer reuniones para hablar de aquellos temas que nos ocupan y nos preocupan a la Acadèmia y que también son competencia, evidentemente, del Gobierno valenciano".

"La política lingüística es una competencia del Gobierno valenciano. Lo digo siempre, porque a veces se olvida. No es una competencia de la Acadèmia, pero la Acadèmia sí que tiene la competencia de velar por el uso normal del valenciano", ha aseverado.

Asimismo, ha afirmado que ha coincidido con el 'president' en "algunos actos" y que ha podido tener con él una conversación "cordial y agradable" aunque todavía no se ha podido reunir con él.

Durante 2025 el gobierno de la Generalitat, presidido en aquel momento por Carlos Mazón, acordó junto a Vox una reducción del 25% en la aportación económica a la AVL dentro de los presupuestos de la Generalitat Valenciana.

PROYECTO "PLENAMENTE CONSOLIDADO"

Preguntada por este recorte presupuestario y por si puede afectar a la realización de proyectos como el de l'Escriptor de l'Any, la presidenta ha sostenido que este se trata de un proyecto "plenamente consolidado" y que "será más grande o más pequeño en función de la disponibilidad de crédito que haya".

En esta línea, ha indicado que la colaboración institucional "siempre es buena y además es necesaria" y ha expresado su deseo de que, en el futuro, la colaboración entre diferentes instituciones sea como "hasta ahora".

"La preocupación creo que siempre está presente en la Acadèmia, pero también no perdemos ni la esperanza ni las ganas de continuar haciendo. Es una institución que continuará con el cumplimiento de sus objetivos como hemos hecho hasta ahora. Pase lo que pase", ha subrayado Verónica Cantó, quien también ha recordado que este año se llevará a cabo la renovación de los miembros de la institución.