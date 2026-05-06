El presidente de Hosbec, Fede Fuster, anuncia su candidatura a la reelección

Archivo - Imagen de archivo del presidente de Hosbec, Fede Fuster - HOSBEC - Archivo

ALICANTE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Hosbec, Fede Fuster, ha anunciado su voluntad de presentarse a las nuevas elecciones para la renovación de los órganos de gobierno de la patronal hotelera valenciana "con una composición prácticamente idéntica a la actual".

Así lo ha trasladado este miércoles durante la celebración de la asamblea general de la entidad en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. Está previsto que el proceso electoral se desarrolle antes de final de año, señala la asociación empresarial en un comunicado.

Fuster, quien desde 2025 también preside el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), considera que "hay que hacer pocos cambios a lo que funciona tan bien" y ha advertido, "sobre la independencia de la asociación en injerencias políticas", que "nunca han sido ni bienvenidas por los empresarios ni han prosperado en intentos anteriores", detallan desde la patronal turística valenciana.

"El respeto a las instituciones y a la soberanía de sus órganos de gobierno y su independencia son pilares básicos de nuestro sistema participativo y del pacto de diálogo social", ha manifestado el empresario.