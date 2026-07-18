Presidentes de falla valoran pedir la votación secreta en la asamblea sobre la tercera jornada de Ofrenda

Archivo - Varias personas llevan flores durante el segundo día de ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados, a 18 de marzo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Presidentes de comisiones falleras valoran solicitar la votación secreta en la asamblea extraordinaria del próximo martes 21 de julio, en la que se ratificará o tumbará la propuesta de la Junta Central Fallera (JCF) para implantar una tercera jornada de la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados a partir de las Fallas 2027.

Se trata de una de las ideas que estudian representantes de varios sectores, que apuestan por esta modalidad de votación, frente a la tradicional de mano alzada, para que puedan ejercer el derecho a voto con todas las garantías y sin sufrir posibles "señalamientos" e, incluso, "represalias" por desmarcarse de la postura 'oficial' de la directiva de la JCF, transmiten algunos de ellos a Europa Press.

Apelan a que el reglamento fallero recoge, en su artículo 56, que las votaciones en la asamblea de presidentes "podrán realizarse por asentimiento, ordinaria a mano alzada, nominal por llamamiento o secreta". En estos dos últimos casos se establece que se realizará "siguiendo el orden numérico del censo" de las comisiones. La decisión de la asamblea, en todo caso, es vinculante.

La propuesta para ampliar la Ofrenda a tres días ha despertado en las últimas semanas un intenso debate en el seno de los diferentes sectores falleros que integran la JCF y, por extensión, en las comisiones, con posturas enfrentadas a favor y en contra de la misma. Algunas de ellas han llegado a lanzar consultas 'informales' entre sus integrantes, dado que el carácter de urgencia del proceso ha dificultado en muchos casos la celebración de juntas generales en los casales para debatir en profundidad el asunto, reconocen las mismas.

De un lado, los partidarios de incorporar un tercer día defienden que este conllevaría entre otras cosas que, al reorganizar el acto, la Ofrenda terminaría a una hora prudencial y no bien entrada la madrugada, como ha venido ocurriendo en los últimos años, de manera que las comisiones regresarían a sus respectivas demarcaciones más temprano tras haber desfilado ante la Mare de Déu.

De otro, los detractores --en especial las fallas del centro histórico de la ciudad-- plantean la necesidad de "continuar mejorando" la organización del acto mediante "medidas técnicas y organizativas" en lugar de implantar un tercer día de desfile, dado que consideran que este incrementaría "las afecciones sobre las comisiones del centro histórico sin resolver de forma estructural los problemas" que motivan la propuesta.

EL REGLAMENTO RECOGE LA VOTACIÓN SECRETA

La propuesta llega esta próxima semana a la asamblea después de que el pleno de la JCF diera luz verde a la misma el pasado martes, con 56 votos a favor, 14 en contra y una abstención.

Precisamente, delegados del sector La Seu-La Xerea-El Mercat ya plantearon en el pleno la votación secreta, pero el presidente de la JCF, Santiago Ballester, esgrimió para rechazarla que la normativa de régimen local establece que esta modalidad "solo podrá utilizarse para elección o destitución de personas, que no es el caso que hoy nos ocupa". "Por lo tanto, no procede", zanjó el edil. Sin embargo, en el caso de las asambleas de presidentes esta posibilidad sí que viene recogida expresamente en el reglamento fallero.

El planteamiento para implantar una tercera jornada contempla la reestructuración completa de la Ofrenda con el objetivo de evitar que finalice a altas horas de la madrugada e intentar que lo haga a una hora "prudencial". Según defiende la JCF, esta es "la única opción viable de todas las que han sido estudiadas", por lo que confía en que los presidentes, "atendiendo al interés general, adopten la decisión que sea más beneficiosa para la fiesta".

La idea inicial era que este asunto se tratara en el pleno de junio, para posteriormente ser ratificada ese mes por la asamblea de presidentas y presidentes de falla, pero a última hora no fue incluida en el orden del día del mismo y se ha trasladado a julio.

La propuesta recoge que la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados se desarrolle los días 16, 17 y 18 de marzo, durante tres jornadas, en lugar de las dos habituales (17 y 18). Ello conlleva desplazar el acto de recogida de premios infantiles al 16 por la mañana --actualmente se celebra ese día por la tarde--.

VOCES EN CONTRA: EL TERCER DÍA "NO RESUELVE EL PROBLEMA"

En los últimos días agrupaciones como La Seu-La Xerea-El Mercat y El Pilar-Sant Francesc han rechazado la tercera jornada de la Ofrenda y han planteado la necesidad de "continuar mejorando" la organización del desfile mediante "medidas técnicas y organizativas".

También han pedido que el debate se aborde "con una mirada de conjunto sobre las Fallas y no desde una lógica de confrontación". "Un debate de esta importancia no puede acabar convirtiéndose en un motivo más de división", han advertido.

Esta primera agrupación, de hecho, ha elaborado un informe técnico de valoración en el que fundamenta su posicionamiento desfavorable a la propuesta de ampliar la Ofrenda a tres jornadas y que plantea, entre otras cosas, mejoras como reordenar la comitiva oficial, estudiar un tercer acceso a la plaza de la Virgen y revisar la participación de comisiones de fuera de la ciudad de València.

El colectivo solicita que no se apruebe la propuesta "mientras no se hayan evaluado y desarrollado previamente otras medidas organizativas que permitan mejorar el funcionamiento del acto" y plantea constituir una mesa de trabajo integrada por representantes del Ayuntamiento, la JCF, las agrupaciones y los sectores afectados con el fin de "analizar conjuntamente las posibles mejoras".

La agrupación argumenta que la ampliación de la Ofrenda "no constituye una solución estructural al crecimiento de la fiesta, sino una medida coyuntural que únicamente aplaza el problema" y considera "más adecuado optimizar el funcionamiento del modelo actual, eliminando ineficiencias organizativas y mejorando la gestión del desfile antes de modificar uno de los actos más representativos".

SE HA PLANTEADO HASTA UN 'REFERÉNDUM FALLERO'

Mientras, formaciones como Compromís en el Ayuntamiento de València han planteado la celebración de un 'referéndum fallero' y han criticado que el gobierno de María José Catalá quiera impulsar la "fórmula mágica" con esta propuesta, "vendiéndola como la única opción viable" con una asamblea extraordinaria en pleno julio, cuando las comisiones falleras "no celebran juntas en los casales y no pueden debatir una decisión que marcará el futuro de la fiesta". Ballester llegó a calificar esta petición de "ocurrencia".

Además, la coalición ha solicitado una sesión extraordinaria del Consejo Rector de la JCF para que su presidente dé cuenta de los informes técnicos por los que asegura que un tercer día de Ofrenda es "la única alternativa viable" entre todas las analizadas.