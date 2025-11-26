El presupuesto de la Diputación de Castellón para 2026 asciende a 216,3 millones de euros

Reunión del equipo de gobierno de la Diputación - DIPUTACIÓN

La Diputación de Castellón inicia la cuenta atrás para la activación del presupuesto 2026 a principios del mes de enero. La institución provincial aprobará el próximo 2 de diciembre más de 216,3 millones de euros para el Presupuesto 2026 y que atiende, "más que nunca", a los municipios y al conjunto de los castellonenses, según ha informado la Diputación en un comunicado.

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha señalado que frente a la "infrafinanciación" que sufren los municipios por parte del Gobierno de España, el Presupuesto 2026 de la Diputación refuerza el compromiso del Gobierno provincial por atender y estar al lado de los 135 municipios, generando oportunidades en el conjunto del territorio y poniendo al bienestar de las personas en el eje de la acción de gobierno.

La máxima representante de la institución provincial se ha reunido con su equipo de Gobierno provincial al que, al igual que al personal de la institución provincial, ha querido agradecer "el gran trabajo" realizado por cerrar un presupuesto que muestra que, "más que nunca", la Diputación está donde deben estar las instituciones: al lado de los municipios, "protegiendo su día a día y acompañando a la gente que da vida a esta provincia".

"A pesar de todas las trabas y limitaciones injustas por el Gobierno de España, como la obligación de aprobar un Plan Económico Financiero para cumplir las reglas fiscales impuestas, se ha trabajado con más determinación que nunca para cerrar un presupuesto pensado para todos los castellonenses", ha subrayado Marta Barrachina, quien ha remarcado además que el objetivo continúa siendo construir una Diputación más próxima, más ágil y más eficaz, al servicio de los municipios y de los vecinos.

Concretamente, el presupuesto para el próximo ejercicio asciende a 216.327.976,24 euros, "un presupuesto que no solo es una cifra, es un gran impulso para los 135 municipios de Castellón, la razón de ser de la Diputación", ha dicho Barrachina.

Así, 50,9 millones de euros irán destinados a inversión directa a los municipios. El presupuesto para el próximo año garantiza, de manera inicial, el Fondo de Cooperación Municipal -15.200.000 euros-, el destinado a la lucha contra el Despoblamiento -2.200.000 euros- y el dirigido a Municipios Turísticos -931.000 euros-.

Por su parte, el Plan Impulsa para los ejercicios 2026/2027 contempla la mayor inversión de la historia hasta alcanzar 32.500.000 euros. Además, se destinarán más de 3 millones de euros a convenios singulares con el objetivo puesto en seguir reforzando el compromiso por solucionar los problemas específicos de cada municipio, garantizar recursos e igualar oportunidades en toda la provincia.

Las cuentas del próximo ejercicio se centran en continuar con la apuesta de apoyar a los municipios, cuidar a las personas, garantizar el agua, asegurar el futuro y proyectar la tierra

En este primer eje de actuación del presupuesto, el Gobierno provincial sigue con el objetivo principal de poner el foco sobre los municipios, "la razón de ser de esta Diputación", y, por tanto, se destinan recursos más directos para atender a las administraciones locales y dar respuesta a sus necesidades. Así, además del Plan Impulsa y los Fondos de Cooperación Municipal, para la lucha contra la despoblación y el dirigido a municipios turísticos, dentro de este eje destacan también las actuaciones en la red de carreteras, con un presupuesto de 9,31 millones de euros.

La partida total para caminos rurales y pistas suma 1.545.000 euros, con lo que se mejoran las conexiones y se sigue vertebrando la provincia. Asimismo, se mantiene la línea de subvenciones para catástrofes con 200.000 euros para responder los primeros y de manera inmediata ante las emergencias, así como la destinada a derribos de titularidad municipal, con 100.000 euros.

La partida de apoyo a los municipios para la gestión y tratamiento de residuos será de 6,58 millones de euros. Por su parte, el apoyo al Servicio Provincial de Asistencia a Municipios (Sepam) cuenta con una partida de 4,987 millones de euros, destinando 1,9 millones del total a modernizar todas las aplicaciones informáticas.

Además, la apuesta por el medio ambiente y medio natural cuenta con una inversión cercana a los 5,2 millones de euros, donde se enmarca el contrato para el control del mosquito; el Plan Resol, con 2,6 millones de euros en el Presupuesto 2026 para continuar con la instalación de luminarias y placas fotovoltaicas; la línea de defensa del territorio, la línea de bienestar animal y las subvenciones para actividades en medio natural, entre otros.

En cuanto al eje de cuidar a las personas, contará con un presupuesto de 22 millones de euros. En este punto destacan los programas y planes destinados a Bienestar Social e Igualdad que alcanzan los 12,52 millones de euros, registrando un 4,7 por cienot de incremento (569.360 euros), respecto al año anterior. Se refuerza el apoyo de la institución provincia a los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP), a las Unidades de Conciliación Familiar (UCF) y a las Escoletes Matineres, programas cuyo presupuesto total se incrementa hasta los 3,2 millones de euros.

También asciende el presupuesto para el servicio de teleasistencia, de 320.000 a 401.000 euros, así como el destinado a atención primaria, que alcanza los 5,8 millones y en el que se incluye la gratuidad para los usuarios del Menjar a Casa.

El servicio de transporte a demanda (300.000 euros) y las subvenciones para asociaciones de jubilados (140.000) también se incluyen en el eje del presupuesto dirigido a cuidar a las personas y reforzar el bienestar sobre todo en los municipios de interior. En este apartado se suman 9,5 millones para Penyeta Roja.

El presupuesto de 2026 contempla una serie de partidas para garantizar el agua. El presupuesto total en materia hídrica asciende a 17,779 millones de euros, y en él se incluye 1,5 millones de euros para la convocatoria de ayudas para el Abastecimiento de Agua Potable (AGA). Para la depuración de aguas se destinan 13 millones de euros.

El desarrollo rural y el impulso del sector primario cuentan con una partida de 1,96 millones de euros, donde se incluyen diferentes convenios como con Ava-Asaja, La Unió, las cofradías de pescadores, para el fomento de la caza, así como subvenciones a federaciones y asociaciones del sector primario. También destaca en este punto la inversión de 300.000 euros para continuar con el servicio de guardas rurales.

La Duputación también apuesta por la generación de oportunidades a través de las áreas de Promoción Económica y Europe Direct, con un presupuesto que asciende a 2,88 millones de euros y en el que se puede destacar el programa Jóvenes emprendedores -160.000 euros-, las asistencias técnicas Plan Futur Província -150.000 euros- y los Convenios con el CEEI, la Cámara de Comercio de Castellón y Xarxatec -519.930 euros en total-.

La promoción cerámica, con 1,68 millones de euros también es de destacar ya que se incrementa al otorgar más premios en el concurso de Cerámica de Regeneración Urbana (CRU), impulsando así la cerámica de la provincia.

El sector deportivo contará con un presupuesto de 5,055 millones de euros, el cual asciende un 16,5% respecto al año anterior. En materia turística se destinan 8,75 millones de euros para seguir posicionando a la provincia como destino turístico de excelencia los 365 días del año; y en el apartado de cultura, archivo, museos y restauración, el presupuesto asciende a 6,365 millones de euros.

El presupuesto 2026 de la Diputación de Castellón también incluye las aportaciones a los consorcios como el del Consorcio Provincial de Bomberos, cuyo presupuesto asciende a 25,36 millones de euros.