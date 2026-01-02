Las previsiones de lluvia llevan a modificar Cabalgatas de Reyes en la Comunitat y a aplazarlas en algunos casos

Archivo - Las Carteras Reales de Alicante en imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

VALÈNCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las previsiones de lluvia están llevando a localidades de la Comunitat Valenciana a modificar y adaptar los actos previstos para la llegada de los Reyes Magos, a modificar las Cabalgatas, realizarlas dentro de espacios cubiertos o, en algún caso, como Xàtiva, a aplazarla a la misma mañana del día 6. La delegación territorial de la Agencia estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la Comunitat Valenciana viva la Noche de Reyes más fría en 40 años.

Alcoy, donde se celebra la Cabalgata de Reyes más antigua de España, se prepara para vivir, a partir de este sábado, los tres actos centrales que conforman su tradicional Trilogía Navideña: Les Pastoretes, el Bando Real y la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente, pero con protocolos de seguridad por la lluvia. En ningún caso se plantea la suspensión aunque, con el objetivo "prioritario" de garantizar la seguridad de todos los participantes y asistentes, se llevarán a cabo "adaptados a la situación". Cualquier decisión será comunicada a la ciudadanía a través de los canales oficiales con la máxima antelación posible.

En Alicante capital, se mantienen todos los actos aunque la previsión de lluvias ha provocado el cambio de la Cabalgata de las Carteras Reales prevista para la tarde de este domingo al pabellón de deportes Rafael Pastor, junto al estadio José Rico Pérez. De esta forma, no realizarán el recorrido previsto inicialmente entre la Plaza de España y el final de la Rambla y se trasladarán hasta las instalaciones deportivas del Monte Tossal.

En el caso de Algemesí, el Ayuntamiento ha adaptado los actos en previsión del tiempo para "garantizar la seguridad, la comodidad de las familias y un correcto funcionamiento de la organización", por lo que se trasladarán al Pabellón 9 d'Octubre en diferentes turnos para cumplir con el aforo y evitar listas de espera.

En El Campello (Alicante), la Cabalgata se ha cambiado por una recepción en la Casa de la Cultura dado que el lunes las probabilidades de lluvia se sitúan entre el 90 y el 100%, con vientos de hasta 30 kilómetros por hora.

En el caso de Benidorm, el alcalde, Toni Pérez, ha prometido que la ciudad "hará posible que la Cabalgata, sea cual sea la meteorología, sea tan brillante y tan maravillosa para todos como en los últimos años". El Ayuntamiento trabaja ya en una alternativa que, llegado el caso, se comunicará a la ciudadanía por "los canales oficiales". En cualquier caso, ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque "Melchor, Gaspar y Baltasar nos han confirmado que van a estar en Benidorm sí o sí la tarde del 5 de enero".

En la vecina localidad de Gata, la comisión del Misterio de Reyes y el Ayuntamiento han decidido suspender todos los actos del Misterio de Reyes de Gata (Bàndol, representación de la Misterio y reparto) en una decisión "consensuada y difícil de tomar", pero teniendo en cuenta que "requieren una preparación preparación que no se limite a la Noche de Reyes".

El Ayuntamiento de Oliva ha decidido suspender la tradicional Cabalgata de Reyes, tras una reunión celebrada este viernes en la que se ha decidido que el itinerario de los Magos comience igualmente a las 12.30 horas en el Club Nàutic, pero culminará a partir de las 18.20 en el Centre Polivalent.

La localidad de Elche ha optado por trasladar el Campamento real al Centro de Congresos ante la previsión de lluvias, espacios donde los ilicitanos podrán entregar las cartas con sus deseos a los Reyes Magos de Oriente a partir de este sábado a las 11.00 horas, según ha informado la administración local a través de un comunicado. La Cabalgata del próximo lunes sigue "en pie", si bien su celebración está "a expensas de la lluvia".

En el caso de Cullera, se ha modificado la programación prevista para la llegada de los Reyes Magos y Sus Majestades de Oriente serán recibidos el día 5 de enero a las 19 horas en la Casa de la Cultura, en un acto abierto al público y en el que los niños y niñas podrán conocer a Melchor, Gaspar y Baltasar.

La previsión de lluvia ha obligado a los Reyes Magos a cambiar su calendario en su visita a Xàtiva y a posponer la Cabalgata al 6 de enero. La llegada de Sus Majestades continúa prevista para el día 5 de enero por la mañana donde visitarán el Hospital, la Escoleta Infantil y la residencia Solimar. Después se desplazarán hasta el Gran Teatro de Xàtiva, donde tendrá lugar la recepción oficial y estará abierta al público general la entrada del recinto a las 12.00 horas.

Sin embargo, la Cabalgata han decidido aplazarla al día siguiente, 6 de enero a los 12.00 horas. Por este motivo pasarán la noche en Xàtiva y esperarán la salida del sol "para salir a saludar a todo el mundo".