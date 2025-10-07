Los principales recintos de Europa se dan cita en una asamblea con el Roig Arena de València como anfitrión

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de València impulsado por Juan Roig, acoge entre este martes y mañana miércoles la asamblea de 2025 de la European Arenas Association (EAA), en la que participan altos directivos de los recintos cubiertos multiusos más relevantes de Europa.
Las jornadas reúnen a portavoces de más de 30 arenas, entre los que se encuentran The O2 de Londres, Paris La Défense de París, MEO Arena de Lisboa o Uber Arena de Berlín.
En la jornada de hoy se ha votado la inclusión en la asociación de dos nuevos miembros --el Ergo Arena de Gdansk (Polonia) y el LDLC Arena de Lyon (Francia)-- y se ha celebrado una mesa redonda sobre innovación.
Por su parte, para mañana están previstas una ponencia sobre educación y una presentación sobre el Roig Arena, entre otras actividades programadas.
A lo largo de las dos jornadas, los asistentes compartirán las últimas tendencias que afectan al sector de los arenas y podrán conocer de primera mano las instalaciones del recinto valenciano mediante un tour por los espacios más destacados.
Los 30 recintos representados en el encuentro de la EAA: Accor Arena (París, Francia), Arena Milano (Milán, Italia); Barclays Arena (Hamburgo, Alemania); Brussels Forest National (Bruselas, Bélgica); Ergo Arena (Gdansk, Polonia); Festehalle Frankfurt (Frankfurt, Alemania); Hallenstadion (Zurich, Suiza); LDLC Arena (Lyon, Francia); Malmo* Arena (Malmö, Suecia); MEO Arena (Lisboa, Portugal); Movistar Arena (Madrid, España); Navarra Arena (Pamplona, España); Nokia Arena (Tampere, Finlandia); Paris La Defense Arena (París, Francia); PreZero Arena Gliwice (Gliwice, Polonia); Rockhal (Luxemburgo); Rotterdam Ahoy (Rotterdam, Países Bajos) y Scandinavium (Gotemburgo, Suecia).
Completan la lista Schleyer-Halle & Porsche-Arena (Stuttgart, Alemania); St Jakobshalle (Basilea, Suiza); Tauron Arena Krakow (Cracovia, Polonia); The 02 (Londres, Reino Unido); The Odyssey Trust/SSE Arena (Belfast, Reino Unido); Uber Arena (Berlín, Alemania); Unibet Arena (Tallin, Estonia); Unipol Forum (Milán, Italia); Unity Arena (Oslo, Noruega); Xiaomi Arena (Riga, Letonia) y Zalgirio Arena (Kaunas, Lituania).