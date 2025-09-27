A prisión 41 de los detenidos en la operación contra el cártel desarticulado en el Puerto de València

Objetos incautados en la desarticulación de una organización criminal dedicada a la introducción de cocaína en el Puerto de Valencia, en el Complejo Policial de Zapadores, a 26 de septiembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). La macroope - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción 15 de València ha decretado este viernes por la noche el ingreso en prisión provisional de 41 de los 70 detenidos a los que ha recibido por su presunta participación en el cártel que introducía cocaína en el Puerto de València

Para 27 de los detenidos la orden de prisión es incondicional, mientras que los otros 14 pueden eludirla si pagan una fianza. Asimismo, el magistrado instructor ha dejado en libertad provisional con imposición de medidas cautelares a otros 29 arrestados, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La organización criminal dedicada al tráfico de cocaína a gran escala en el Puerto de València, que ha sido desarticulada por la Policía Nacional, utilizaba el Centro Portuario de Empleo para elegir a los estibadores, mediante el amaño de exámenes o la falsificación de test de drogas, para controlar la ubicación de los contenedores que contenían alijos de drogas y alertar de posibles operaciones policiales.

En la operación los agentes han intervenido más de 4,5 toneladas de cocaína, 365.000 euros en efectivo y diversas armas de fuego, tales como un rifle, una escopeta, tres revólveres, un arma corta, dos bolígrafos pistola, dos armas simuladas, abundante munición y tres táser, entre otros. También han llevado a cabo 59 entradas y registros domiciliarios, 53 de ellos fueron simultáneos este lunes.