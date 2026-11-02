Prisión para un camionero detenido por presuntamente conducir ebrio y sin carnet en la A-7 a su paso por Alcoi

Detenido un camionero acusado de conducir ebrio y sin carnet en la A-7 a su paso por Alcoi - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un camionero de 53 años tras interceptarlo cuando presuntamente circulaba por la autovía A-7, en el término municipal de Alcoi (Alicante), sin carnet de conducir, ebrio y con una orden judicial de búsqueda, arresto e ingreso en prisión en vigor relacionada con antecedentes por delitos contra la seguridad vial. El juzgado ha decretado su entrada en la cárcel.

Una patrulla del Destacamento de Tráfico del instituto armado en la localidad alcoyana llevó a cabo la actuación durante un dispositivo preventivo de vigilancia, control e inspección de transportes, orientado a garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de la normativa vigente en las principales vías de comunicación de la provincia.

Durante la inspección de un vehículo articulado dedicado al transporte de mercancías, los agentes observaron indicios compatibles con el consumo de bebidas alcohólicas por parte del conductor, motivo por el que le realizaron las correspondientes pruebas de alcoholemia.

Los resultados revelaron una tasa superior al triple de la máxima permitida para conductores profesionales, establecida en 0,15 miligramos por litro de aire espirado. Como consecuencia de esta infracción, fue denunciado administrativamente, por lo que se enfrenta a una sanción económica de 1.000 euros y a que le quiten seis puntos del permiso de conducción.

ANTECEDENTES POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL

Las posteriores comprobaciones documentales y consultas realizadas a las bases de datos policiales revelaron que el camionero tenía retirado judicialmente el permiso de conducir hasta 2028. Asimismo, los especialistas de la Agrupación de Tráfico verificaron que sobre esta persona pesaba una requisitoria judicial en vigor que ordenaba su búsqueda, detención e ingreso en prisión, relacionada con antecedentes por delitos contra la seguridad vial.

Según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado, una vez confirmados los extremos anteriores, se solicitó el apoyo de efectivos de Seguridad Ciudadana del Puesto de Muro de Alcoy para proceder a la detención del conductor y su traslado a dependencias oficiales. Fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcoi, que decretó su ingreso en prisión.

Desde el instituto armado han subrayado que la actuación pone de manifiesto la importancia de los controles preventivos que desarrolla, "que no solo permiten detectar conductas potencialmente peligrosas para la circulación, sino también localizar a personas reclamadas por la justicia".

En este sentido, desde el cuerpo de seguridad consideran que esto "constituye un ejemplo de la eficacia de los dispositivos preventivos que diariamente despliega la Agrupación de Tráfico en la red viaria española".

"La identificación de un conductor profesional que simultáneamente circulaba bajo los efectos del alcohol, carecía de autorización judicialmente habilitante para conducir y estaba reclamado por la autoridad judicial evitó un riesgo potencial para el resto de usuarios de la vía y contribuyó al cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales en vigor", han resaltado desde la Benemérita.