A prisión la conductora del accidente el pasado jueves en el Puerto de Gandia (Valencia)

VALÈNCIA 2 Nov.

El juzgado de Instrucción número 1 de Gandia, en funciones de guardia, ha acordado este domingo la prisión provisional, comunicada y sin fianza para la detenida el pasado jueves después de que el coche que conducía cayera al agua, a unos 20 metros de profundidad, en el Puerto de Gandia (Valencia) y la mujer que viajaba como copiloto falleciera.

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), queda investigada en una causa abierta por un delito de homicidio por imprudencia y los delitos de conducción temeraria, conducción sin el permiso correspondiente y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

La conductora, que logró salir y resultó ilesa, fue detenida tras el incidente, ya que supuestamente circulaba bajo la influencia del alcohol y las drogas.

El suceso tuvo lugar el pasado jueves, sobre las 20.00 horas, cuando un vehículo ocupado por dos mujeres, de nacionalidad extranjera, cayó al agua del Puerto de Gandia.