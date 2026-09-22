Prisión para el detenido en Alicante como presunto autor de la muerte de su pareja en Leganés

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jueza titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, ha acordado a mediodía de este martes prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 35 años detenido en San Juan por presuntamente matar este fin de semana a su pareja, una mujer de unos 34 años, en la localidad madrileña de Leganés.

El varón queda investigado en una causa abierta por un delito de asesinato, sin perjuicio de ulterior calificación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Además, la magistrada ha acordado la inhibición en favor de la plaza 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Leganés, con competencias para seguir con la investigación de los hechos.