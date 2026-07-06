Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el acusado de asesinar a su pareja y a una de sus hijas en Alicante

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jueza titular de la plaza número 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, ha acordado este lunes por la tarde el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre acusado de asesinar a su pareja, Lourdes, y a una de sus hijas, Lucía, así como de herir a otra hija en la pedanía alicantina de La Cañada del Fenollar durante la tarde noche del pasado jueves.

La magistrada se ha desplazado junto con la comisión judicial al centro hospitalario donde sigue ingresado el sospechoso para tomarle declaración, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El arrestado está investigado, inicialmente y sin perjuicio de ulterior calificación, por dos delitos de asesinato consumado y otro delito de asesinato en grado de tentativa y será conducido directamente por las fuerzas de seguridad a un centro penitenciario una vez reciba el alta hospitalaria.

La magistrada también le ha impuesto como medida cautelar la prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la hija a la que supuestamente hirió, de su vivienda, lugar de trabajo, estudios o cualquier otro que frecuente, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio.

La titular de la plaza 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alicante ha acordado inhibirse de las actuaciones practicadas este lunes en favor de su compañera de la plaza 2 de la misma sección, que ya tenía abiertas diligencias previas por estos hechos y es la competente para proseguir con la instrucción de la causa.