Prisión provisional para el detenido por su implicación en el intento de homicidio a tiros de un hombre en Alfafar

El juez ve indicios de que podría haber actuado conjuntamente junto al presunto autor material de los disparos, aún en paradero desconocido

VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción 9 de València, en funciones de guardia de incidencias, ha decretado, de acuerdo a lo solicitado por la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por su presunta implicación en un intento de homicidio con arma de fuego registrado recientemente en la localidad de Alfafar.

El magistrado ha adoptado esta decisión al entender que existe riesgo de fuga a la vista de los indicios de criminalidad recogidos en el atestado policial y que apuntan a que el investigado podría haber actuado conjuntamente, como presunto coautor, cooperador necesario o, en su caso, bajo dolo eventual, en los hechos junto al presunto autor material de los disparos, que está actualmente en paradero desconocido, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El detenido --que un principio huyó junto con el presunto autor de los disparos y que posteriormente se entregó en el cuartel de la Guardia Civil de Patraix-- que investigado en una causa abierta por un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas.

El magistrado de València se inhibirá ahora de las actuaciones en favor de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, competente para proseguir con la investigación al tener ya diligencias abiertas previamente por estos hechos.

Los hechos sucedieron sobre las 23.30 horas del pasado lunes en plena calle cuando un hombre disparó tres veces sobre su víctima, un hombre de 33 años que fue hospitalizado en La Fe.

Fuentes de la Guardia Civil confirmaron que el suceso se produjo por "desavenencias" entre la víctima y el supuesto atacante, ya identificado y sobre el que se ha establecido un amplio dispositivo junto con efectivos de la Policía Local para localizarlo.